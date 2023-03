Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đặt quảng cáo vào nội dung xấu độc

Ngày 25/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, các quyết định khởi tố các vụ án kinh tế trong thời gian qua là do các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, hoàn toàn không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.