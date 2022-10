“Shipper” ma túy và những kết cục đắng lòng

Vì lợi nhuận, vì thiếu hiểu biết pháp luật..., không ít đối tượng chấp nhận làm “chân rết”, vận chuyển ma túy thuê qua địa bàn Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau những chuyến “hàng trắng” với khối lượng đặc biệt lớn bị phát giác, kết cục bi thảm mà những “shipper” này phải chịu là mức án tử.

Với hành vi vận chuyển trái phép gần 19,5 kg ma túy, Nguyễn Văn Sâm (SN 1993, trú phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, mặc áo đen) và các đồng phạm bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử.

Mới đây nhất, ngày 23/9/2022, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tử hình Nguyễn Văn Sâm (SN 1993, trú phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) cùng 2 đồng phạm là Hoàng Xuân Phương (SN 1999, trú xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) và Nguyễn Đức Hoàn (SN 2001, trú phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) về hành vi vận chuyển trái phép gần 19,5 kg ma túy.

Trước đó, vào 14h ngày 18/9/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Công an TX Kỳ Anh kiểm tra tại căn nhà để hoang thuộc tổ dân phố Hoàng Trinh (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) phát hiện và bắt Phương, Hoàn khi 2 đối tượng này chuẩn bị gửi gần 19,5 kg ma túy bằng xe khách vào tỉnh Đắk Lắk theo chỉ đạo của Sâm.

Theo lời khai của Trần Nguyễn Hồng Lĩnh, bị cáo nhận vận chuyển gần 12 bánh heroin để lấy tiền chữa bệnh.

Cũng trong tháng 9/2022, Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1992, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) đã phải nhận phán quyết cao nhất từ TAND tỉnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, sáng 14/11/2021, Lĩnh được một người đàn ông thuê lên khu vực biên giới Hương Sơn để nhận ma túy và nhận trước vài triệu đồng làm lộ phí. Sau khi nhận hàng tại xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn), Lĩnh điều khiển xe máy trên quốc lộ 8A đoạn qua huyện Hương Sơn thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ, tịch thu gần 12 bánh heroin.

Tại phiên xử sơ thẩm, Trần Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận, bị cáo đồng ý làm “shipper” vận chuyển gần 12 bánh heroin với tiền công hàng chục triệu đồng tiền công. Số tiền này, Lĩnh dự định dùng cho việc xạ trị ung thư vòm mũi.

Mai Văn Thịnh (SN 2002, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Quốc Ngọ (SN 1991, trú thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) nhận án tử hình vì vận chuyển gần 4 kg ma túy đá từ thị trấn Tây Sơn ra TP Vinh (Nghệ An)...

Chỉ tính riêng trong năm 2022, TAND tỉnh đã tuyên phạt tử hình 14 bị cáo phạm các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có 10 bị cáo phạm tội vận chuyển, 3 bị cáo phạm tội mua bán và 1 bị cáo phạm tội tàng trữ “hàng trắng”.

Nhiều vụ án điển hình có thể kể như: Phạm Văn Tặng (SN 1990, trú xã Sơn Giang, Hương Sơn) vận chuyển gần 9 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào miền Nam; Phạm Minh Đức (SN 1990, trú xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) vận chuyển trái phép 31 kg ma túy, 12.000 viên hồng phiến; Mai Văn Thịnh (SN 2002, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Quốc Ngọ (SN 1991, trú thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) vận chuyển gần 4 kg ma túy đá từ thị trấn Tây Sơn ra TP Vinh (Nghệ An)...

Từ đầu năm đến nay, Viện KSND tỉnh đã truy tố tổng số 139 vụ/203 bị can về các tội danh liên quan đến ma túy. Trong đó, nhiều nhất là tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với 97 vụ/129 bị can; tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 23 vụ/38 bị can; tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” 5 vụ/16 bị can; tội “Chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy” 1 bị can.

Riêng tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, trong tổng số 14 vụ/19 bị can, có 13 bị can nhận án tử hình.

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, phần lớn các đối tượng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy đều có tuổi đời còn khá trẻ, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có việc làm ổn định. Do đó, mặc dù biết rất rõ mức hình phạt của pháp luật đối với các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy nói chung và tội vận chuyển nói riêng rất nghiêm khắc nhưng lợi nhuận từ mặt hàng cấm này rất lớn nên sẵn sàng đánh đổi, liều mình lao vào con đường phạm tội. Số khác xuất phát từ nghiện ma túy nên chấp nhận làm “chân rết” để vận chuyển, vừa có hàng sử dụng, vừa có tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, trong số các bị cáo từng nhận mức án tử hình về tội vận chuyển ma túy, có không ít người nhận thức pháp luật còn thấp, chưa lường hết mức độ nguy hiểm và tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội. Một số ít bị cáo là người dân tộc thiểu số, trình độ hạn chế nên bị lợi dụng trở thành mắt xích trong các chuyến vận chuyển ma túy qua biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh) triển khai các kế hoạch công tác.

Theo Chánh án TAND tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu, để ngăn ngừa hiệu quả tội phạm ma túy, cần nâng cao vai trò và tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Khi được nâng cao nhận thức và hiểu biết về tác hại của ma túy, Nhân dân sẽ là lực lượng tích cực, quan trọng để tham gia đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh) khẳng định, cần đẩy mạnh công tác phối hợp tác giữa các lực lượng kiểm soát ma túy khu vực biên giới, tiếp tục phối hợp triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, từ đó chủ động xây dựng phương án để đấu tranh triệt phá đường dây, băng, ổ nhóm tội phạm ma túy. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển ma túy qua biên giới và địa bàn Hà Tĩnh...

Tin liên quan: Lào bắt giữ hơn 33 triệu viên ma túy tổng hợp và 5 tạ ma túy đá Cảnh sát tỉnh Bokeo, thuộc miền Bắc Lào ngày 28/9 công bố một vụ án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật là 33.500.000 viên ma túy tổng hợp cùng 500 kg ma túy đá và 1 kg ketamine.

Đắng lòng với giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia Thông tin về 56 người trốn thoát khỏi casino ở Campuchia vì giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” khiến dư luận không khỏi xót xa. Đáng buồn, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an nhiều tỉnh, thành khác đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ.

Thùy Dương