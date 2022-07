Sử dụng định danh điện tử, công dân được lợi gì?

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì buổi họp báo.

Tài khoản định danh điện tử - phương thức quản lý thông tin thẻ CCCD trên môi trường mạng

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Bộ Công an vừa tổ chức họp báo công bố ứng dụng định danh điện tử - VneID; đồng thời phê duyệt tài khoản định danh điện tử cho 10 công dân đầu tiên.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Văn Huệ cho biết, sau 4 tháng triển khai cấp thẻ định danh cho công dân, đơn vị đã thu nhận gần 6 triệu hồ sơ yêu cầu cấp mã định danh điện tử cho công dân Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 18/7, tất cả hồ sơ được phê duyệt của công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh VNeID. Cũng là lần đầu tiên Việt Nam ra đời ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải xây dựng ứng dụng VNeID để cung cấp tiện ích cho công dân với các chức năng cho tài khoản định danh sẽ hiển thị thông tin căn cước công dân (CCCD), thẻ bảo hiểm y tế, thông tin giấy phép lái xe, thực hiện thông báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình...

Sau khi cơ quan Công an xác định chính xác và gắn đúng danh tính điện tử cho công dân thì tài khoản định danh được hiểu là phương thức để quản lý thông tin thẻ CCCD trên môi trường mạng.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao tài khoản định danh điện tử cho 10 công dân đầu tiên.

2 mức sử dụng tài khoản định danh điện tử

Theo nhu cầu sử dụng của công dân, tài khoản định danh điện tử được chia làm 2 mức.

Với mức 1, công dân đăng ký trực tiếp trên ứng dụng VNeID, như đăng ký online giống như hình thức đăng ký sử dụng eKYC mà các ngân hàng đang áp dụng.

Còn mức 2, công dân đăng ký trực tiếp tại cơ quan Công an, thông thường công dân có thể làm cùng khi đi làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Cũng theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đến nay, Cục đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để cung cấp tiện ích cho công dân với các chức năng cho tài khoản định danh gồm:

Định danh điện tử thay thế thẻ CCCD gắn chip vật lý:

Theo Bộ Công an, các thông tin hiển thị trên CCCD điện tử có giá trị tương đương trên thẻ CCCD gắn chip vật lý.

Do đó, CCCD điện tử có thể phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần trình thẻ CCCD gắn chip vật lý.

Định danh điện tử thay thế thẻ bảo hiểm y tế vật lý:

Các thông tin hiển thị bảo hiểm y tế trên VNeID được xác thực và truy xuất từ Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm y tế. Vì vậy thông tin thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID có thể phục vụ cơ quan chức năng.

Công dân sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế mà không cần trình thẻ bảo hiểm y tế vật lý.

Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế đang phối hợp tiến hành triển khai ứng dụng quét mã QR Code của ứng dụng VNeID phục vụ xác thực thông tin, khai thác thông tin bảo hiểm y tế mà công dân đã yêu cầu tích hợp khi công dân đi khám chữa bệnh.

Định danh điện tử thay thế giấy phép lái xe, đăng ký xe vật lý:

Các thông tin hiển thị giấy phép lái xe, đăng ký xe trên VNeID được xác thực với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Vì vậy, các thông tin này có thể phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, hiện nay mới tích hợp đăng ký xe, sắp tới sẽ tích hợp về giấy phép lái xe. Tích hợp thông tin người phụ thuộc là người dưới 14 tuổi có quan hệ là con hoặc là người được giám hộ.

Thực hiện “Thông báo lưu trú” mọi lúc mọi nơi, không cần phải liên hệ qua cơ quan Công an. VNeID cung cấp thêm một kênh chính thống để người dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan Công an một cách bảo mật, an toàn không sợ bị lộ lọt thông tin.

Khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và thông tin tiêm chủng. Quét Qr code để chia sẻ thông tin và xác thực thông tin.

Tiếp tục cung cấp thêm tiện ích

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục phát triển cung cấp thêm tiện ích cho công dân trên ứng dụng VneID như:

- Bổ sung thêm vào ví giấy tờ: Tích hợp giấy đăng ký phương tiện, mã số thuế cá nhân.

- Chức năng: nhập thông tin giấy tờ để tích hợp.

- Thanh toán điện tử: Đẩy mạnh kết nối với hệ thống điện tử của các tổ chức để ứng dụng định danh điện tử được rộng rãi hơn.

Đặc biệt, công dân khi thực hiện các dịch vụ công sử dụng tài khoản định danh điện tử (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) thông tin tự điền vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; các thông tin này bảo đảm chính xác, người dân không phải xuất trình các giấy tờ kèm theo./.

Theo VGP News