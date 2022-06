Tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân từ 1/6, trừ trường hợp cấp bách

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Hà Tĩnh) đã tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông từ ngày 1-30/6 để sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới bắt đầu từ 1/7/2022. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC) và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà - Đội trưởng Đội Quản lý XNC của công dân Việt Nam (Phòng Quản lý XNC) hướng dẫn anh Hồ văn Phú (trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) về thời gian cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Sáng 2/6, anh Hồ Văn Phú (trú thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) đến Phòng Quản lý XNC để làm thủ tục cấp lại hộ chiếu do bị mất, chuẩn bị cho đợt đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc vào thời gian tới.

Tại đây, anh được cán bộ Phòng Quản lý XNC giải thích về việc bắt đầu từ ngày 1-30/6/2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong các trường hợp cần thiết, cấp bách như: có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…

Trường hợp chưa cần thiết, từ ngày 1/7, người dân có thể đến Phòng Quản lý XNC nộp hồ sơ cấp hộ chiếu để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Từ ngày 1/7, anh Phú có thể đến Phòng Quản lý XNC nộp hồ sơ cấp hộ chiếu để được nhận và sử dụng theo mẫu mới.

Chị Hồ Thị Huyên (xã Đan Trường, Nghi Xuân) cũng đã được hướng dẫn các nội dung liên quan tới việc triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Theo giới thiệu, mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang đều in hình ảnh tiêu biểu về các di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú… góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu truyền thống lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chị Huyên bày tỏ: “Sau khi nắm rõ chủ trương mới, tôi cũng sẽ về truyền đạt lại cho người thân, bạn bè của mình được biết, từ đó, giúp họ chủ động hơn trong việc hoàn thiện các thủ tục, quy trình làm hộ chiếu”.

Trong 2 ngày 1 và 2/6, đã có gần 30 công dân đến trụ sở và đề nghị làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.

Theo ghi nhận của Phòng Quản lý XNC, 2 ngày 1 và 2/6, đã có gần 30 công dân đến trụ sở và đề nghị làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông, trong đó, có 10 người yêu cầu cấp hộ chiếu đối với trường hợp cấp bách.

Tất cả công dân này đều được thông báo, hướng dẫn về chủ trương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mẫu hiện hành từ ngày 1-30/6/2022. Việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới sẽ chính thức được thực hiện từ 1/7.

Phòng Quản lý XNC đã niêm yết thông báo về việc cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới tại các vị trí dễ thấy để người dân dễ dàng nắm bắt...

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà - Đội trưởng Đội Quản lý XNC của công dân Việt Nam (Phòng Quản lý XNC) trao đổi: “Triển khai chỉ đạo của Bộ Công an, đơn vị đã tiến hành niêm yết thông báo về việc cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới tại các vị trí dễ thấy như trước cổng trụ sở, trước các bàn tiếp công dân để mọi người dễ dàng nắm bắt; bố trí cán bộ hướng dẫn cho người dân được biết. So với mẫu cũ, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả”.

... và bố trí cán bộ hướng dẫn cho người dân được biết.

Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng phòng Quản lý XNC cho biết: “Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Song song với đó, bắt đầu từ ngày 1/6, đơn vị đã thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước trên dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Đây là thủ tục thuộc nhóm các thủ tục dịch vụ công thiết yếu liên quan trực tiếp đến người dân, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý XNC và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân”.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông từ ngày 1-30/6 để sử dụng hộ chiếu theo mẫu mới bắt đầu từ 1/7/2022.

Thượng tá Ngọc thông tin thêm, người dân có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu điện hoặc tại cơ quan quản lý XNC khi có kết quả. Chính sách giảm lệ phí làm hộ chiếu cũng được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

