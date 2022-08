TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án chung thân đối tượng mua bán “cái chết trắng”

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Trường Giang (SN 1989, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và đồng bọn mức án từ 24 tháng tù đến chung thân về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài Nguyễn Trường Giang phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 bị cáo còn lại trong vụ án là Trần Chí Nghĩa (SN 1980, trú tổ dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên) phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Dương Văn Phú (SN 1990, trú thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, Can Lộc) phạm tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào lúc 2h45 phút ngày 11/7/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với Công an huyện Can Lộc theo dõi, phát hiện Trần Hậu Hiếu (SN 1987, trú xã Tượng Sơn, Thạch Hà) và Trần Chí Nghĩa đi từ nhà bà H.T.P. (thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường, Can Lộc, mẹ Dương Văn Phú) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, Hiếu và Nghĩa đã vứt lại các túi nilon (bên trong có chứa ma túy) vào tường nhà bà P. rồi cùng bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Hiếu và Nghĩa khai nhận, toàn bộ “hàng” trong các túi nilon là hồng phiến và ma túy đá vừa mua từ Nguyễn Trường Giang tại nhà bà P.

Qua đấu tranh khai thác, Giang khai nhận, ngày 7/7/2021, Giang đặt mua 1 kg ma túy đá và 2.000 viên hồng phiến từ một người đàn ông có quốc tịch Lào với giá 200 triệu đồng về bán kiếm lời. Cũng trong thời gian này, Nghĩa liên hệ nhờ Hiếu mua giúp 100g ma túy đá (trị giá 25 triệu đồng) về sử dụng nên Hiếu đã đặt mua của Giang.

Khoảng 0h ngày 11/7, Giang gọi điện báo cho Hiếu đã “có hàng” rồi hẹn đến nhà Dương Văn Phú để lấy. Hiếu hẹn Nghĩa cùng tới nhà Phú nhận hàng.

Khoảng 2h cùng ngày, cả 4 đối tượng có mặt tại nhà Phú và cùng sử dụng ma túy.

Tại đây, ngoài 100g ma túy đá đã đặt hàng trước, Hiếu mua thêm của Giang 50g ma túy đá. Cùng lúc này, Nghĩa mua thêm 1 triệu đồng hồng phiến từ Giang rồi cùng Hiếu ra về. Đến 2h45 phút cùng ngày, hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, Trần Hậu Hiếu đã tử vong nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Trần Hậu Hiếu về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Trường Giang mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đến chính sách pháp luật của Nhà nước về ma túy. Trên cơ sở các quy định pháp luật về hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trường Giang mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Chí Nghĩa 17 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Dương Văn Phú 24 tháng về tội ”Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

