Tập trung kiện toàn ban chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp ở Hà Tĩnh

Sáng nay (17/2), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Năm 2019, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp và các thành viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành, đơn vị.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà phát biểu điều hành hội nghị

Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp bám sát chương trình trọng tâm của Ban chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện.

Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên, tiến độ giải quyết trong các giai đoạn tố tụng cơ bản đảm bảo quy định và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; không có vụ án, bị can bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử không có tội; tỷ lệ bắt tạm giữ được khởi tố đạt 100% không có bị can tạm giam phải trả tự do vì không phạm tội; chỉ tiêu án bị cải, sửa, hủy, trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm nhiều so với cùng kỳ và dưới mức quy định.

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng đề cập tới những khó khăn trong công tác giám định tư pháp, đồng thời đề nghị cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giám định.

Vai trò, chất lượng của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người giám định tư pháp... ngày càng được khẳng định, góp phần đảm bảo cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án khách quan, đúng pháp luật.

Đội ngũ cán bộ tại các cơ quan tố tụng, cơ quan bổ trợ tư pháp ngày càng tăng về số lượng và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa: Cần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.

Về nhiệm vụ năm 2020, tập trung đấu tranh, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm; chống bỏ lọt tội phạm và “hành chính hóa các quan hệ hình sự” và “hình sự hóa các quan hệ hành chính, dân sự”; tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý, giải quyết và thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; tăng cường phối hợp giữa các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án các cấp trong thực hiện hoạt động tố tụng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp hội đồng nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về tư pháp…

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu luật pháp và tập quán thương mại, ngoại ngữ, công nghệ thông tin còn thiếu; hoạt động giám định tư pháp còn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết án của cơ quan tố tụng.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải: “Tỷ lệ bắt tạm giữ được khởi tố đạt 100%, không có bị can tạm giam phải trả tự do vì không phạm tội...”.

Số luật sư có trình độ, hiểu biết pháp luật quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, công nghệ cao và hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế còn thiếu. Vẫn còn tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng do lỗi chủ quan; việc chậm xử lý đơn khởi kiện của các đương sự, kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, tạm hoãn xét xử nhiều lần...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định vai trò của các cơ quan khối Nội chính trong việc góp phần giữ vững ANCT, TTATXH năm 2019, đồng thời đề cập tới việc cần hỗ trợ chế độ, chính sách cho một số chức danh tư pháp

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan trong khối Nội chính, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

Đồng thời bám sát chương trình công tác năm 2020, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo; tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; quan tâm hoạt động hoạt động bổ trợ tư pháp, quản lý, xây dựng bộ máy pháp luật...

Tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện, thị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, với các cơ quan đơn vị...

