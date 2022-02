Thêm một lần “gục ngã” trước ma lực của đồng tiền

Được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh cho nói lời sau cùng, bị cáo tuổi Giáp Dần (1974) một lần nữa thừa nhận toàn bộ lỗi lầm, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ và người thân khi lại tái phạm vận chuyển hàng cấm...

Hơn 6 năm về trước (năm 2016), Trương Ánh Dương (SN 1974, trú TP. Đông Hà, Quảng Trị) từng bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Sau đó, Dương bị xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng. Bên cạnh việc áp dụng chế tài xử lý, cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, quán triệt rõ cho Dương về các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật để giúp người này nâng cao nhận thức, tránh tái phạm.

Trương Ánh Dương tại phiên xử sơ thẩm sáng 19/1/2022.

Trở về với cuộc sống đời thường, Dương tiếp tục với công việc lái xe đường dài. Năm 2019, Dương gom góp, vay mượn được 290 triệu đồng để đầu tư mua ô tô tải vận chuyển hàng hóa từ Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc.

Ngày 25/4/2021, Dương nhận được lời đề nghị chở 60 thùng thuốc lá không hóa đơn, chứng từ, từ TP Đông Hà (Quảng Trị) ra Hà Nội với tiền công 7 triệu đồng. Dù biết rõ đó là thuốc lá nhập lậu nhưng Dương vẫn đồng ý.

Khoảng 10h30’ ngày 26/4/2021, khi Trương Ánh Dương điều khiển xe đến km 488 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc (Can Lộc), Công an Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện nên trong lúc lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, Dương đã bỏ trốn về Quảng Trị.

Ngày 19/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ánh Dương về tội “Vận chuyển hàng cấm” nhưng do Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 8/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã.

Ngày 16/10/2021, Trương Ánh Dương bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đại diện Viện kiểm sát tiến hành xét hỏi bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/1/2022 của TAND tỉnh Hà Tĩnh, bằng thái độ thành khẩn, hối lỗi, Trương Ánh Dương đã khai nhận đầy đủ, chi tiết về mọi hành vi phạm tội của mình. Hơn lúc nào hết, khi đứng trước sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật, bị cáo mới thấm thía những việc làm sai trái của mình. Dù biết rằng việc vận chuyển hàng hóa nhập lậu là trái pháp luật và bản thân từng mắc sai lầm nhưng trước ma lực của đồng tiền, bị cáo đã không đủ bản lĩnh vượt qua.

“Vận chuyển 60 thùng thuốc lá nhập lậu, nếu trót lọt, sau chuyến hàng này, bị cáo sẽ có trong tay 7 triệu đồng tiền công. Đó là một khoản tiền không nhỏ, nhưng để đổi lấy tương lai của bị cáo và gia đình, uy tín, danh dự của vợ, con, tôi nghĩ rằng, nó là mức giá rẻ mạt…” - một vị hội thẩm nhân dân thẳng thắn.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trương Ánh Dương mức án 6 năm tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Khi được nói lời sau cùng, Trương Ánh Dương một lần nữa thừa nhận toàn bộ lỗi lầm. Bị cáo nghẹn ngào gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ và những người thân của mình. Bị cáo vô cùng ân hận bởi hành vi của mình không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Mong rằng, bài học của bị cáo cũng là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định làm giàu bất chính.

Trên cơ sở phân tích các chứng cứ, tài liệu thu thập được và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trương Ánh Dương mức án 6 năm tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm”, đồng thời phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng về tội danh nói trên.

Thùy Dương