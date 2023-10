Thí sinh Hà Tĩnh đạt giải ba tuần Cuộc thi “Chung tay vì ATGT"

CÂU HỎI TUẦN 2 (16/10 – 23/10/2023) Câu 1: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đề ra mục tiêu nào? Phương án 1: Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông. Phương án 2: Xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong Nhân dân. Phương án 3: Giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Phương án 4: Tất cả các mục tiêu trên. Câu 2: Phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào? Phương án 1: Đi về phía bên trái. Phương án 2: Đi về phía bên phải. Phương án 3: Đi ở giữa. Câu 3: Trong các biển dưới đây, biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép”? Phương án 1: Biển 1. Phương án 2: Biển 2. Phương án 3: Biển 3. Phương án 4: Cả 3 biển. Câu 4: Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Phương án 1: Cả bốn hướng. Phương án 2: Trừ hướng 2. Phương án 3: Hướng 2, 3 và 4. Phương án 4: Trừ hướng 4. Câu 5: Theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ, khi xảy ra tai nạn giao thông, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với trường hợp nào? Phương án 1: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại. Phương án 2: Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của lái xe, chủ xe cơ giới. Phương án 3: Người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp. Phương án 4: Tất cả các trường hợp trên.