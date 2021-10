Thủ đoạn tinh vi của kiều nữ “nổ” là đại tá công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố, bắt giam Mai Thị Lan (SN 1977, ngụ P.Giảng Võ, Q.Ba Đình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lan mặc bộ quân phục ngành công an, vay tiền và chiếm đoạt.

Mặc quân phục của lực lượng công an, đeo quân hàm đại tá thế nhưng thực chất Mai Thị Lan (SN 1977, ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mạo nhận đang công tác tại Bộ Công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự xưng là cháu gái của Chủ tịch nước, từ khoảng năm 2018 đến nay, đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước, hoặc cho đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn 20 tỷ đồng. Thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an, đối tượng này liên tục quanh co chối tội.

“Tôi chỉ thấy đẹp thì tôi chụp thôi chứ không có mục đích gì”, đối tượng Mai Thị Lan nói.

PV: Chị lấy bộ quân phục công an này ở đâu?

Đối tượng Mai Thị Lan: Tôi nhặt được ở vườn hoa Hongkong tower, tôi cũng không nói tôi làm công an.

PV: Tin nhắn của chị tự nhận chị làm công an đây?

Đối tượng Mai Thị Lan: Đấy không phải tin nhắn của tôi.

Không chỉ mạo danh là đại tá công an, đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả 3 cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới 200 tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo.

“Tôi không có quyển sổ đấy, sổ đấy không có thật, tôi cũng không sử dụng sổ đấy vào mục đích gì”, đối tượng Mai Thị Lan nói.

Nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang 3 cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa chị Liễu, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này, chị Liễu mới biết mình bị lừa.

Chị Quách Thị Liễu, quận Nam Từ Liêm cho biết: “Thứ nhất, chị ấy nói làm ở cơ quan công an nhưng toàn ngủ đến 9 -10h mới dậy, xong không thấy đi làm bao giờ mà toàn đi bồ bịch. Những mối quan hệ mà chị ấy nói em âm thầm điều tra ra thì toàn là lừa đảo cả”.

Tinh vi hơn, đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm từ thiện, sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình, nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 người là bị hại của đối tượng này đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra về kinh tế và chức vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Trong quá trình điều tra, đối tượng đặc biệt ngoan cố, đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình lấy cung, né tránh các câu hỏi của điều tra viên nhằm trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật”.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt cùng 2 chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo các nạn nhân. Một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VTV