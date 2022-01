“Tiền mất tật mang” vì ham xe sang giá rẻ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luân, sinh 1987, ở khối 18, thị trấn Hương Khê (Hương Khê) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.