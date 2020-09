Tòa án Hà Tĩnh tuyên 300 tháng tù với 7 bị cáo liên quan vụ 39 người tử vong ở Anh

Sau 1 ngày làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan tới việc đưa 39 người sang nước Anh do TAND tỉnh Hà Tĩnh mở đã khép lại với mức án 300 tháng tù giành cho 7 bị cáo.

5/6 bị cáo đồng tình với tội danh cáo trạng đã truy tố

Các bị cáo trong phiên xử chiều 14/9

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Tháng 8/2019, Lê Nguyên Hải (Hải Bé, SN 1988, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, đang sinh sống tại Vương quốc Anh) liên lạc với Trần Đình Trường (1985, trú Thiên Lộc, Can Lộc) nhờ làm thủ tục dưới hình thức xin visa du lịch để đưa em họ là Phạm Thị Trà My (SN 1993, trú khối 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) sang Anh.

Dù biết nếu muốn qua Anh, Trà My chỉ có thể vượt biên trái phép bằng cách đến khu vực biên giới giữa Anh và Pháp rồi trốn vào thùng xe container chở hàng nhưng Trường vẫn đồng ý.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng

Trường đã nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa (SN 1984, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm thủ tục đưa Trà My đi với giá 22.000USD (Trường hưởng lợi 1.000USD) bằng hình thức làm visa du lịch sang Trung Quốc, rồi làm giả visa du lịch Châu Âu để bay sang Pháp.

Lúc này, Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đưa hồ sơ của những người đi châu Âu lao động, trong đó có Trà My kèm 160USD/hồ sơ. Đầu tháng 10/2019, khi có visa, người lao động đã sang Trung Quốc theo thông báo của Thành.

Chiều 17/10/2019, Trà My bay từ Trung Quốc đến Ethiopia và quá cảnh tại Cộng hoà Pháp. Tại sân bay Pháp, Trà My đã sử dụng hộ chiếu Trung Quốc giả để nhập cảnh.

Khoảng ngày 19/10/2019, Trà My từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh nhưng bị cảnh sát nước sở tại phát hiện, trục xuất trở lại Pháp.

Ngày 23/10/2019, Trà My ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess (Anh), nạn nhân đã tử nạn.

Nguyễn Quốc Thành và Nguyễn Thị Thúy Hòa tại phiên xử sáng 14/9.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, có hai đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài gồm đường qua Trung Quốc và qua Hy Lạp. Cụ thể:

Đối với đường đi qua Trung Quốc: Từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2019, Nguyễn Quốc Thành thỏa thuận, thống nhất nhận hồ sơ qua Nguyễn Thị Thúy Hòa, Trần Đình Trường, Võ Văn Kỳ (SN 1962) và Võ Văn Hồ (SN 1952), cùng trú xã Diễn Liên, Diễn Châu (Nghệ An), Lê Văn Huệ (SN 1967, trú xã Bảo Thành) và một số người khác để tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn sang Châu Âu nhằm trục lợi.

Trong đó, Hòa tổ chức, môi giới đưa 12 người; Trường tổ chức, môi giới đưa 3 người (trong số những người Thành, Hoà, Trường tổ chức trốn đi nước ngoài có Phạm Thị Trà My bị tử nạn); Võ Văn Kỳ, Võ Văn Hồ tổ chức, môi giới đưa 3 người trốn sang Châu Âu; Lê Văn Huệ tổ chức, môi giới đưa 3 người trốn sang Châu Âu lao động trái phép nhằm trục lợi.

Bị cáo Võ Văn Hồ (SN 1952) tại phiên xét xử ngày 14/9.

Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn sang các nước Châu Âu đi qua Hy Lạp: Từ tháng 4/2019 đến tháng 5/2019, Nguyễn Xuân Triều (1996, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã 2 lần tổ chức, môi giới đưa 6 người; Nguyễn Thị Thúy Hòa tổ chức, môi giới đưa 4 người trốn sang Châu Âu lao động trái phép qua Hy Lạp nhằm trục lợi.

Quá trình tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, Nguyễn Quốc Thành hưởng lợi 3.000USD, Nguyễn Thị Thúy Hòa hưởng lợi 3.000USD, Trần Đình Trường hưởng lợi 1.500USD, Nguyễn Xuân Triều hưởng lợi 1.000 USD, Võ Văn Kỳ hưởng lợi số tiền 18 triệu đồng, Võ Văn Hồ hưởng lợi số tiền 20 triệu đồng, Lê Văn Huệ hưởng lợi 1.500 USD.

Tại phiên xét xử, 5/6 bị cáo (trừ Trần Đình Trường) đồng tình với tội danh cáo trạng đã truy tố.

Trần Đình Trường bất ngờ thay đổi lời khai

Đây là một trong những nội dung được HĐXX và kiểm sát viên tập trung làm rõ.

“Sau khi biết tin 39 lao động đã tử vong trong container tại hạt Exess (Anh), bị cáo đã vô cùng sốc và hoang mang”, Trần Đình Trường khai nhận.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, Trần Đình Trường (1985, trú Thiên Lộc, Can Lộc) bất ngờ thay đổi lời khai.

Trường cho rằng, bị cáo chỉ giúp Phạm Thị Trà My đi từ Việt Nam sang Pháp và không biết lộ trình của My từ Pháp sang Anh. Vì vậy, việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” là không đúng quy định.

Ngoài ra, Trường thừa nhận mình đã nhận 22.000USD từ Trà My.

“Nếu bị cáo chứng minh được sự trong sạch của mình, Viện kiểm sát sẵn sàng rút quyết định truy tố và tuyên bố bị cáo vô tội”, kiểm sát viên khẳng định.

Căn cứ vào lời khai, bản tự khai của Trần Đình Trường và lời khai của Nguyễn Thị Thúy Hòa đã thể hiện rất rõ hành vi của Trường; qua đó, cho thấy việc VKSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo về tội danh nói trên là có cơ sở.

Trước lập luận sắc bén của đại diện viện kiểm sát, cuối cùng, Trường đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

“Gia đình chúng tôi đã phải chịu nhiều mất mát, do vậy, tôi không muốn người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi mong muốn được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Đình Trường", mẹ nạn nhân Trà My cho biết.

Bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Bố mẹ nạn nhân cũng đề nghị các bị cáo có mức bồi thường thiệt hại hợp lý liên quan tới khoản tiền 22.000USD đã nộp.

Tại phiên xử, Nguyễn Quốc Thành đã tự nguyện xin bồi thường số tiền 200 triệu đồng, Nguyễn Thị Thúy Hòa bồi thường 50 triệu đồng và Trần Đình Trường bồi thường 60 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đã gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình chị Phạm Thị Trà My.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo vi phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động, gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe. Tuy nhiên, HĐXX cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ để cân nhắc khi lượng hình.

Trần Đình Trường và Nguyễn Xuân Triều được cơ quan điều tra cấp giấy tích chứng nhận tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án và tham phòng chống cháy rừng. Đồng thời, tự nguyện đến cơ quan điều tra khai báo Ngoài ra, Trường có bố tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông nội từng tham gia kháng chiến, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nguyễn Thị Thúy Hòa có bố là người có công với cách mạng, được tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, có mẹ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Võ Văn Kỳ đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Từng tham gia hoạt động trong chính quyền xã, có nhiều đóng góp, xây dựng cho địa phương. Võ Văn Hồ là thương binh 4/4 thuộc diện người có công với cách mạng. Bị cáo từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Lê Văn Huệ có bố là người có công với cách mạng (huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì), bị can từng tham gia quân đội, chiến trường Campuchia. Nguyễn Xuân Triều tự nguyện đến cơ quan điều tra làm việc.

Người tham gia phiên tòa theo dõi phần tuyên án

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Thành 7 năm 6 tháng tù giam, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Thúy Hòa 6 năm tù giam, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Trần Đình Trường 5 năm tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng, Nguyễn Xuân Triều 2 năm 6 tháng phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Lê Văn Huệ chịu mức án 18 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Võ Văn Hồ 12 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Tuyên phạt Võ Văn Kỳ 18 tháng tù treo về tội danh nói trên.

Thùy Dương