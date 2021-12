Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà: Triển khai tốt công tác xét xử gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tỷ lệ thụ lý, giải quyết các vụ việc tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn “cán đích” 100%.

Mọi quy định về phòng chống dịch tại phiên xử bị cáo Trần Minh Đức (SN 1983, trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long) được HĐXX và các thành phần tiến hành tố tụng tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngày 28/10, TAND huyện Thạch Hà phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử bị cáo Trần Minh Đức (SN 1983, trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long) về tội cố ý gây thương tích.

Tất cả những người đến tham dự đều được bảo vệ đo thân nhiệt, nhắc nhở rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trụ sở. Trước khi bước vào xét xử, thư ký phiên tòa tiến hành kiểm tra giấy triệu tập của từng người để xác định đúng thành phần liên quan. Tất cả mọi người có mặt tại hội trường cần thực hiện giãn cách chỗ ngồi theo đúng quy định và phải đeo khẩu trang. Mọi thủ tục trước khi Hội đồng xét xử bước vào làm việc được triển khai chặt chẽ.

Trang bị vách ngăn tại các phòng làm việc để đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên của TAND huyện Thạch Hà lẫn đương sự khi đến làm việc.

Năm 2021, dịch COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa xét xử theo kế hoạch. Một số người đang trong thời gian tại ngoại nhưng thường trú tại các địa phương có dịch không thể đến tham dự; một số người khác lợi dụng dịch bệnh để đề nghị hoãn. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 cũng khiến thời gian tố tụng của một số vụ án kéo dài.

Dự báo được những khó khăn, TAND huyện Thạch Hà đã kịp thời nắm bắt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, linh động đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn để triển khai nhiệm vụ. Chánh án Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ phòng chống dịch phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu, đặc biệt là chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp F1, F2 là cán bộ của đơn vị, chúng tôi bố trí làm việc tại nhà đến khi hết thời gian cách ly và theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe để điều chỉnh công việc phù hợp. Đơn vị cũng đã triển khai xét nghiệm sàng lọc vi-rút SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động. Tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, bảo đảm giãn cách đúng quy định trong quá trình xét xử nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn, tránh lây lan dịch bệnh tại phiên xử”.

TAND huyện Thạch Hà đã triển khai xét nghiệm sàng lọc vi-rút SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức và người lao động trong toàn đơn vị.

TAND huyện Thạch Hà thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trong việc theo dõi các diễn biến của dịch bệnh để từ đó có giải pháp phù hợp. Trước khi mở phiên tòa, đội ngũ thư ký sẽ phối hợp với Đội Thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp (Công an huyện) xác minh nơi cư trú của các bị cáo và những người liên quan thuộc vùng có dịch hay không. Trường hợp nếu có, tòa sẽ lùi thời gian để tiến hành xét xử khi dịch bệnh đã được khống chế hoặc yêu cầu phải có kết quả test nhanh. Mọi công dân khi đến tòa án làm việc, liên hệ công tác đều được yêu cầu khai báo bằng cách quét mã QR code.

Ngoài ra, khi tình hình dịch tạm lắng xuống, đơn vị sẽ “chạy nước rút” để đảm bảo công tác xét xử được triển khai kịp thời. Do đó, không có vụ việc nào phải tạm đình chỉ hoặc quá thời hạn tố tụng.

Mã QR code tại TAND huyện Thạch Hà được in trên các khổ giấy A4 và dán ở các vị trí thuận tiện, dễ thấy để mọi người thực hiện quét mã.

Với những giải pháp khẩn trương, quyết liệt, TAND huyện Thạch Hà đã thực hiện tốt mục tiêu “kép” khi vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai đúng tiến độ, thời hạn giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc theo luật định.

Năm 2021 (từ ngày 1/10/2020 -30/9/2021), TAND huyện Thạch Hà thụ lý và giải quyết 180/180 vụ việc các loại (giảm 5 vụ việc so với năm 2020) đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, về hình sự đã giải quyết 62 vụ, 99 bị cáo (tăng 14 vụ so với năm 2020, đạt tỷ lệ 100%); về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã thụ lý, giải quyết 112/112 vụ, việc các loại (giảm 35 vụ so với năm 2020, đạt tỷ lệ 100%). Thụ lý và giải quyết 6/6 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tăng 1 vụ so với năm 2020), đạt tỷ lệ 100%; thụ lý, ra quyết định thi hành án hình sự đối với 90 bị án, đạt tỷ lệ 100%.

Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng tỷ lệ thụ lý, giải quyết các vụ việc tại TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn “cán đích” 100%.

Chánh án Nguyễn Thành Nhân khẳng định: “Trong năm 2022, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình. Phấn đấu không để xẩy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...”.

Tin liên quan: Linh hoạt xét xử các vụ án, không để tồn đọng, kéo dài Ưu tiên xét xử các vụ án liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu công dân nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ thông qua đường bưu điện… là giải pháp tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thùy Dương