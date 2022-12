Trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho người lao động tại Formosa Hà Tĩnh

Buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ, người lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội cũng như cách nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Sáng 9/12, Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội; chủ động nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cho cán bộ, người lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Mở đầu hội nghị, gần 100 cán bộ, người lao động tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa đã được nghe ông Hoàng Văn Thanh - báo cáo viên Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trao đổi chuyên đề: “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội”.

Ông Hoàng Văn Thanh - báo cáo viên Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo trao đổi chuyên đề: “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội”.

Chuyên đề gồm các nội dung chính như: xu hướng phát triển của mạng xã hội và dòng chảy thông tin trên môi trường mạng xã hội; hướng dẫn tiếp nhận, sàng lọc thông tin; cách sử dụng mạng xã hội an toàn cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp; hiện tượng thông tin tuyên tuyền kích động; các tổ chức phản động viết cái gì, tại sao lại viết như thế?...

Đại uý Nguyễn Văn Khánh - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05 - Công an tỉnh) trao đổi chuyên đề: “Chủ động nhận diện các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng”.

Tiếp đó, cán bộ, người lao động Formosa Hà Tĩnh nghe Đại uý Nguyễn Văn Khánh - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05 - Công an tỉnh) trao đổi chuyên đề: “Chủ động nhận diện các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng”, với các nội dung trọng tâm như: các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật An ninh mạng; chủ động nhận diện các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng; dẫn chứng các cuộc xử phạt của ngành đối với các loại tội phạm trên không gian mạng...

Gần 100 cán bộ, người lao động tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, cán bộ, người lao động tại Formosa cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi các vấn đề liên đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội; cách nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng tới các báo cáo viên.

Qua đó, góp phần trang bị thêm kiến thức, bài học giúp cho cán bộ, người lạo động tại công ty nâng cao kỹ năng dùng mạng xã hội cũng như cách phòng tránh, để không bị “mắc bẫy” các loại tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Dương Văn Tuấn nhấn mạnh thêm mục đích của chương trình tập huấn nhằm tuyên truyền, chia sẻ, nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội cũng như hướng dẫn nhận diện, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng tới cán bộ, người lao động trong công ty.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh Dương Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, khi gặp các vụ việc có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo trên không gian mạng, người lao động cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) và Sở TT&TT qua các đường dây nóng để xử lý hoặc được hướng dẫn kịp thời.

Văn Chung