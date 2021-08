Trao thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy ở Hà Tĩnh

Sáng 10/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự và phát biểu chỉ đạo.