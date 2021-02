Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc quy mô cực lớn

Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phá đường dây buôn bán, tàng trữ hàng cấm; bắt 6 đối tượng, thu giữ hơn 115kg pháo.