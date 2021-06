Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh đánh bạc, 2 bị cáo lĩnh án 8 năm tù

Sau hơn 5 tháng lẩn trốn truy nã, 2 đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh đã bị bắt giữ và vừa bị Toà án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 8 năm tù giam về tội đánh bạc.

Sáng nay (4/6), Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức phiên xét xử 2 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Theo cáo trạng của cơ quan chức năng, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 1/8/2020, tại trang trại của Đặng Quang Bảng (thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, Hương Sơn), Trần Minh Đạt (SN 1963, ở khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Nguyễn Văn Nhu (SN 1986, ở thôn Bích Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa cùng với nhiều đối tượng khác.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đạt 3 năm 9 tháng tù về tội đánh bạc.

Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tuy nhiên, một số đối tượng nhanh chân chạy thoát, trong đó có Đạt và Nhu.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng trong vụ đánh bạc này là 63 triệu đồng, trong đó có 29,4 triệu đồng của Trần Minh Đạt.

Sau khi Đạt và Nhu bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can về tội đánh bạc và ra quyết định truy nã. Đến tháng 1/2021, cả 2 bị công an bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhu bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội đánh bạc.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Minh Đạt tham gia với vai trò làm “nhà cái” còn Nguyễn Văn Nhu cầm bát đĩa xóc quân vị phục vụ cho các con bạc.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt Trần Minh Đạt 3 năm 9 tháng tù giam và Nguyễn Văn Nhu 4 năm 3 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Được biết, Trần Minh Đạt đã có 4 tiền án về tội đánh bạc; Nguyễn Văn Nhu có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

