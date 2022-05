Từ TP Vinh sang Nghi Xuân cướp giật tài sản, đối tượng lĩnh 36 tháng tù giam

Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) bị Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Như Cường dự phiên tòa tại điểm cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh (TP Hà Tĩnh).

Sáng 24/5, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân mở phiên tòa trực tuyến xét xử Nguyễn Như Cường (SN 1990, trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Cướp giật tài sản”. Phiên tòa được tổ chức trực tuyến gồm 2 điểm cầu là Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân và Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, khoảng 11h30 phút ngày 16/1/2021, Nguyễn Như Cường điều khiển xe máy của anh trai đi trên các tuyến đường chính ở huyện Nghi Xuân tìm “con mồi” để thực hiện hành vi cướp giật. Khi đến thôn An Tiên, xã Xuân Giang, thấy chị N.T.H (SN 1993, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang) đang gọi điện thoại, Cường liền áp sát, ra tay cướp giật chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus màu vàng rồi bỏ chạy.

Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, Cường mang điện thoại sang TP Vinh (Nghệ An) thuê người mở khoá icloud rồi đem bán cho anh Đồng Minh Nhật (SN 1977, trú tại khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) với giá 1.200.000 đồng. Cường đã tiêu xài hết số tiền 800.000 đồng.

Theo định giá của cơ quan chức năng, chiếc điện thoại của chị H. trị giá 3.128.900 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra và xác định thủ phạm của vụ cướp giật tài sản nói trên là Nguyễn Như Cường. Đối tượng bị bắt giữ vào ngày 19/1/2021.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Như Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt Nguyễn Như Cường 36 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Được biết, ngày 24/9/2008, Nguyễn Như Cường đã bị Tòa án nhân dân TP Vinh xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp đó, ngày 1/7/2010, đối tượng này bị Tòa án nhân dân TP Vinh xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 20/2/2012 bị Tòa án nhân dân TP Vinh xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hoài Nam