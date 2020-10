Tuyên truyền pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự ở Can Lộc

82 người đang chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng ở Can Lộc (Hà Tĩnh) được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Sáng 6/10, Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện Can Lộc, cơ quan Thi hành án hình sự (Công an huyện Can Lộc) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 82 người đang chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi tuyên truyền, 82 người đang chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng đã được truyền đạt những kiến thức pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật; Pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính...

Thiếu tá Dương Đức Dũng - Đội trưởng đội hướng dẫn công tác THAHS và hòa nhập cộng đồng (Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) quán triệt một số nội dung về chấp hành án tại địa phương, xóa án tích

Hội nghị cũng quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, tập trung vào quy định về xóa án tích, cấp lại căn cước công dân, đăng ký hộ khẩu, vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm. Các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng…

Ngoài truyền đạt những kiến thức về thi hành án hình sự, lực lượng Công an còn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng.

Buổi tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hiểu biết thêm pháp luật cho người đang chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng ở Can Lộc, từ đó nhằm hạn chế tối đa tái phạm tội; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Thùy Dương