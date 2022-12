Vận động người dân giao nộp vũ khí - cách làm hay của Công an xã Đức Lạng

Cùng với siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, Công an xã Đức Lạng (Đức Thọ - Hà Tĩnh) cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tự giác giao nộp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Đức Lạng xuống tận các hộ kinh doanh phế liệu để tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ...

Xã Đức Lạng nằm ở khu vực miền núi của huyện Đức Thọ. Từ nhiều năm trước, bà con ở đây thường có tập quán săn bắn, bẫy bắt các loại động vật. Do vậy, các loại vũ khí, vật liệu nổ được cất giấu trong dân khá nhiều.

Trước tình hình đó, thời gian qua, Công an xã Đức Lạng đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, tuyên truyền, vận động bà con tự giác giao nộp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an xã Đức Lạng đến tận các gia đình, các điểm thu mua phế liệu để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật. Qua đó, giúp bà con hiểu rõ những tác hại từ việc tàng trữ các loại vũ khí và những quy định của pháp luật về việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Nhờ vậy, người dân đã nâng cao ý thức trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Anh Trần Văn An (thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng) cho biết: “Được công an xã tuyên truyền, tôi nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế. Hành động này giúp tôi tránh khỏi hành vi vi phạm pháp luật về tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ”.

Sau khi được lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động, anh Trần Văn An (thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng) đã giao nộp 1 khẩu súng tự chế.

Trên địa bàn còn có 6 hộ kinh doanh phế liệu, trở thành điểm nhạy cảm về mua bán vật liệu nổ và các loại vũ khí trái phép. Công an xã đã thường xuyên theo dõi, nắm địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân không buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ trái phép. Cùng đó là tổ chức ký cam kết đến tận hộ kinh doanh và xử lý nghiêm nếu xảy ra vi phạm. Điều này vừa góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc do vật liệu nổ có thể gây ra trong khu vực dân cư, đồng thời, nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật cho người dân.

Đại úy Nguyễn Hữu Thiệp - Trưởng Công an xã Đức Lạng cho biết: “Chúng tôi xem việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn xã là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đơn vị thường xuyên phân công cán bộ đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiểu biết cũng như tính tự giác của người dân trong việc giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ trái phép cho cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng tăng cường lực lượng bám cơ sở, chủ động rà soát, lập danh sách các cá nhân có liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gặp gỡ, vận động thu hồi”.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Đức Lạng đã tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế các loại

Với các giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, người dân xã Đức Lạng đã tự giác giao nộp 3 kích điện, 7 khẩu súng tự chế các loại (súng ria, súng hơi, súng samlet), 2 vũ khí thô sơ, 5 quả bom, đạn, mìn còn sót lại qua các thời kỳ chiến tranh.

Công an xã Đức Lạng cũng đã phối hợp xử lý 2 vụ về mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, trong đó 1 vụ đã khởi tố.

Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đức Lạng cho biết: “Từ khi có công an chính quy về thường trực trên địa bàn, việc quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện một cách quyết liệt. Chúng tôi thường xuyên phối kết hợp với đơn vị, cùng với các thôn xóm tổ chức tuyên truyền pháp luật về cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình trong Nhân dân, để có sự phối hợp tuyên truyền kịp thời đối với những trường hợp cá biệt”.

Nhờ chủ động thực hiện tốt các giải pháp, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo của Nhân dân trên địa bàn xã Đức Lạng từng bước đi vào nền nếp và nâng lên rõ rệt. Kết quả này góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, đồng thời phòng ngừa và giảm tình hình tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng hiệu quả.

Đức Phú