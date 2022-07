Vụ cán bộ chống buôn lậu đi buôn lậu: Tạm giam cựu cán bộ CS kinh tế

Võ Văn Đông là cựu cán bộ công an thứ hai bị khởi tố trong vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến - cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu.