Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Sáng 6/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hoài Sơn điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.