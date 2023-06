Xét xử lưu động 2 vụ án vi phạm quy định giao thông đường bộ

Quá trình tham gia giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), các đối tượng đã sử dụng ma tuý, rượu bia gây tai nạn chết người.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Sáng 30/5, tại hội trường UBND xã Kỳ Hoa, Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 2 vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với 2 bị cáo Lương Đình Văn (SN 1982, trú tại xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh) và Trần Quốc Hải (SN 1975, trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh).

Theo bản cáo trạng, mặc dù đang trong tình trạng có sử dụng chất ma túy nhưng sáng ngày 27/11/2022, Lương Đình Văn (có giấy phép lái xe hợp lệ) vẫn điều khiển xe ô tô BKS 38H-015.61 từ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, đi vào tỉnh Quảng Trị để mua hàng.

Hội đồng xét xử tiến hành phiên xét hỏi.

Khoảng 11h40" cùng ngày, khi đi đến Km 572+939,5 quốc lộ 1, thuộc tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, mặc dù thấy ông Nguyễn Phấn Khởi (SN 1953, trú tại thôn 4, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) điều khiển xe gắn máy BKS 38AK-038.22 chạy cùng chiều và đã chuyển dần sang bên trái để sang đường (cách khoảng 40m) nhưng Lương Đình Văn vẫn quyết định vượt xe ô tô chạy cùng chiều.

Khi Lương Đình Văn điều khiển xe ô tô đi sang phần đường bên trái để vượt xe thì va chạm vào phía sau đuôi xe gắn máy do ông Nguyễn Phấn Khởi điều khiển. Điểm va chạm giữa hai xe nằm trên phần đường bên trái (tính theo hướng Bắc - Nam). Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Phấn Khởi tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu, xe gắn máy bị hư hỏng, gây thiệt hại gần 1 triệu đồng.

Lương Đình Văn tại phiên xét xử.

Nguyên nhân của vụ tai nạn do lỗi hỗn hợp nhưng lỗi chính thuộc về Lương Đình Văn, vượt xe trái phép; tòa cũng xác định, người bị nạn điều khiển xe gắn máy chuyển hướng không đảm bảo an toàn dẫn đến hậu quả xảy ra.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Đình Văn 24 tháng tù giam.

Liên quan đến vụ án Trần Quốc Hải, theo bản cáo trạng, trưa ngày 21/12/2022, Hải (có giấy phép lái xe hợp lệ), điều khiển xe mô tô BKS 38K1-241.38 đi trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam, trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn (0,143mg/lít khí thở).

Hội đồng xét xử đọc bản án của Trần Quốc Hải.

Đến khoảng 13h25" cùng ngày, khi đến Km 568+450 quốc lộ 1, thuộc tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, do thiếu chú ý quan sát, không phát hiện xe mô tô qua đường, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn trong đoạn đường thuộc khu đông dân cư nên xe mô tô do Trần Quốc Hải điều khiển đã va chạm vào lốc máy bên trái xe mô tô BKS 38K1-175.47 do anh Nguyễn Công Anh (SN 1968, trú tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh) điều khiển, khiến cả người và hai xe ngã xuống đường.

Điểm va chạm giữa hai xe nằm trên làn đường xe cơ giới bên phải (tính theo hướng Bắc - Nam). Hậu quả làm anh Nguyễn Công Anh bị tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu; xe mô tô của anh Công Anh bị hư hỏng, gây thiệt hại gần 600.000 đồng.

Trần Quốc Hải tại phiên xét xử.

Nguyên nhân của vụ tai nạn do lỗi hỗn hợp, trong đó, lỗi chính thuộc về Trần Quốc Hải, không chú ý quan sát và không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi qua khu vực đông dân cư; người bị nạn cũng có lỗi khi qua đường thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn dẫn đến hậu quả xảy ra.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Quốc Hải 26 tháng tù giam.

Thu Trang