Xử phạt 15 triệu đồng với trường hợp tàng trữ trái phép súng săn

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp trên địa bàn về hành vi “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8/5/2023, Hồ Phúc Cát (SN 1992, trú thôn Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) rủ 2 người cùng thôn là Nguyễn Văn Phong (SN 1994) và Lê Sỹ Ngọc (SN 2006) sang địa phận xã Thiên Lộc để săn bắn chim trời. Cả 3 đang ngồi chung xe máy do Ngọc điều khiển (Cát ngồi giữa cầm theo 1 khẩu súng và 25 viên đạn, Phong ngồi sau cùng).

Khi cả 3 đang di chuyển đến gần Khu du lịch Chùa Hương Tích (thuộc thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc) thì bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc và Công an xã Thiên Lộc phát hiện và đưa về trụ sở Công an xã Thiên Lộc để làm việc.

Tại thời điểm bị phát hiện, 3 đối tượng vẫn chưa tìm thấy con mồi nên khẩu súng và số đạn vẫn đang do Hồ Phúc Cát giữ trong người.

Qua làm việc, Hồ Phúc Cát không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được hóa đơn mua bán, không có giấy phép sở hữu, giấy phép sử dụng loại súng và số đạn trên.

Theo trưng cầu giám định, khẩu súng của Hồ Phúc Cát là súng hơi, thuộc súng săn, không phải là vũ khí quân dụng. Súng hoạt động bình thường, 25 viên đạn là đạn chì, sử dụng cho loại súng này.

Cơ quan công an cũng xác định, khẩu súng và số đạn do Hồ Phúc Cát giữ trong người suốt chặng đường đi nên không có căn cứ xử lý cả 3 người về hành vi sử dụng súng săn. Tuy nhiên, hành vi tàng trữ súng săn của Hồ Phúc Cát là trái phép.

Với hành vi trên, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ra quyết định xử phạt hành chính Hồ Phúc Cát số tiền 15 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về hành vi tàng trữ trái phép súng săn. Đồng thời, tịch thu tang vật là 1 khẩu súng săn, nhãn hiệu Airguns, màu đen, dài 109cm, mã ký hiệu thân súng xS8884 và 25 viên đạn chì.

C.L