Xử phạt 5 triệu đồng 1 trường hợp sử dụng pháo trái phép ở Nghi Xuân

Với hành vi sử dụng pháo trái phép, ông Trần Hồng Quân (SN 1972, trú tại TDP 4, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt ông Trần Hồng Quân

Ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng đã ký Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Trần Hồng Quân (SN 1972, trú tại TDP4, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25/3/2022, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Công an thị trấn Xuân An phát hiện Trần Hồng Quân đang có hành vi sử dụng pháo trái phép tại TDP4, thị trấn Xuân An.

Căn cứ theo quy định tại Điểm i, Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình”, UBND huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt ông Trần Hồng Quân số tiền 5 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.

Hoài Nam