Xử phạt hành chính đối tượng hoạt động tín dụng đen

Nguyễn Hữu Viết (SN 1984), trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoạt động tín dụng đen.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hữu Viết, sinh năm 1984, trú tại thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc đối với hành vi “Cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm cho vay” và hành vi “Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định”.

Trước đó, qua một thời gian điều tra xác minh, ngày 24/1/2021, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Sơn Lộc (Can Lộc) tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Hữu Viết.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối tượng Nguyễn Hữu Viết tại cơ quan công an (ngày 24/1/2021)

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2020, Viết đã cho chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) vay tiền có cầm cố tài sản với lãi suất cho vay là 5.000đ/1.000.000 đồng/ngày (tương đương lãi suất 182,5%).

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hữu Viết hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Các tài liệu thu được tại nhà Nguyễn Hữu Viết.

Theo đó, Nguyễn Hữu Viết bị phạt tiền 5.000.000 đồng đối với hành vi “Cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm cho vay” quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; phạt tiền 4.000.000 đồng đối với hành vi “Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định”, quy định tại Điểm 2, 5 Khoản 7 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ.

Tổng mức tiền phạt chung Nguyễn Hữu Viết phải chấp hành là 9.000.000 đồng.

Anh Đức