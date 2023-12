Xử phạt tài xế có “hành vi lạ” trên đường phố Hà Tĩnh

Công an TP Hà Tĩnh vừa lập hồ sơ xử lý một trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ thông qua tin báo của người dân.

Sáng 11/12, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh nhận được hình ảnh, video do một người dân cung cấp về việc chiếc xe bán tải màu vàng mang BKS 38C-086.86 có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường nội thành Hà Tĩnh.

Video: Hình ảnh chiếc xe bán tải vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Qua quá trình xác minh, đến 15h cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã triệu tập tài xế T.V.T. (SN 1996, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) - người điều khiển chiếc xe bán tải nói trên đến trụ sở làm việc.

Tại đây, tài xế T.V.T. cho biết, vào khoảng 17h40 ngày 9/12/2023, đã điều khiển xe bán tải mang BK 38C-086.86 trên đường Lý Tự Trọng, đến đoạn giao với đường Nguyễn Huy Tự thì dừng xe không đúng quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính tài xế T.V.T.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.T. về hành vi “Dừng xe sai quy định và không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường”.

Chúng tôi đang đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông”; khuyến khích người dân cung cấp các hình ảnh, video về những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cơ quan chức năng sẽ đảm bảo an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và sẽ kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích trong tham gia hoạt động phong trào. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực

Trung tá Dương Thị Hồng Ngân

Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Hà Tĩnh