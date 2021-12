TX Hồng Lĩnh giữ vững tình hình an ninh chính trị, làm tốt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm

Năm 2021, lực lượng vũ trang TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chiều 23/12, UBND TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QPAN); công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022.

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

Trong năm 2021, lực lượng vũ trang TX Hồng Lĩnh đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng và an ninh,.

BCH Quân sự thị xã đã tham mưu xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021, xây dựng các phương án thực binh; thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tiến hành xây dựng hệ thống hầm, hào khu căn cứ chiến đấu, khu thực binh, chuẩn bị các nội dung vận hành cơ chế, văn kiện, tài liệu, rà soát lực lượng quân nhân dự bị, dự bị động viên và điều động huấn luyện tham gia các đề mục thực binh trong diễn tập KVPT thị xã.

Năm qua, lực lượng Quân sự, Công an đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, duy trì chế độ giao ban định kỳ, đột xuất để trao đổi thông tin, thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị trọng đại; phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an TX Hồng Lĩnh báo cáo tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021.

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị ở TX Hồng Lĩnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; khám phá, đấu tranh thành công một số vụ án điển hình; tội phạm hình sự giảm, các vụ việc xảy ra được giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, tội phạm có tổ chức, ổ nhóm tội phạm, không xảy ra các điểm nóng về ANTT.

Công an TX Hồng Lĩnh đã đấu tranh, khám phá 19 vụ phạm pháp hình sự; tập trung điều tra, làm rõ, xử lý dứt điểm các vụ việc về TTXH, đã điều tra, xử lý 26 vụ việc, 58 đối tượng; phát hiện, bắt giữ, xử lý 50 vụ - 161 đối tượng tệ nạn xã hội.

Kiểm tra, phát hiện xử lý 17 vụ với 17 đối tượng gian lận thương mại, xử phạt hành chính số tiền 53,2 triệu đồng; 40 trường hợp liên quan đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phạt tiền 123,5 triệu đồng; 12 vụ 17 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, Công an TX Hồng Lĩnh đã tổ chức hơn 50 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 3.000 cán bộ, nhân dân; phối hợp với Thị đoàn tổ chức 4 đợt sinh hoạt toàn đoàn để tuyên truyền Luật ATGT thu hút hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Lập biên bản 830 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 780 trường hợp, phạt tiền hơn 845 triệu đồng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Công an TX Hồng Lĩnh tăng cường công tác truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Công an TX Hồng Lĩnh tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về ANTT; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự đến với mọi người dân; tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh trao giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

... 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

... và 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021...

Nam Giang