Chính quyền Tổng thống Trump chính thức khởi kiện cựu cố vấn an ninh John Bolton

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 16/6 (giờ Mỹ) đã chính thức khởi kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton để ngăn hồi ký kể về thời gian ông này làm việc trong Nhà Trắng được xuất bản.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. (Ảnh: Reuters)

Việc khởi kiện được diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo nếu cuốn sách được xuất bản, ông Bolton sẽ vi phạm pháp luật.

Theo đơn kiện, Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng “đã xác định rằng bản thảo ở dạng hiện tại của cuốn hồi ký có chứa những đoạn nhất định – một số đến nhiều đoạn dài – có chứa những thông tin mật về an ninh quốc gia”, và việc xuất bản cuốn sách “sẽ gây nên tổn hại không thể khắc phục được, bởi việc tiết lộ những thông tin mật trong bản thảo có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, hoặc cực kỳ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Mỹ”,

Tổng thống Trump đã sa thải ông Bolton vào tháng 9 năm ngoái sau khoảng 17 tháng ông này giữ chức cố vấn an ninh quốc gia.

Trả lời họp báo ngày 15/6, Tổng thống Trump cho rằng ông Bolton biết trong cuốn sách có thông tin mật và quá trình kiểm duyệt vẫn chưa hoàn tất.

“Tôi sẽ coi mọi nội dung trao đổi với tôi trong tư cách một tổng thống là thông tin tuyệt mật”, ông Trump nói. “Vậy nên nếu ông ấy viết sách và nếu cuốn sách đó được xuất bản, ông ấy đã vi phạm luật. Và tôi nghĩ ông ấy sẽ gặp các rắc rối hình sự, tôi cho là như vậy”, ông Trump nói.

Cuốn hồi ký của Bolton mang tên “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (Căn phòng nơi nó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến được xuất bản vào ngày 23/6.

Simon and Schuster, đơn vị xuất bản cuốn sách, hôm 12/6 ra thông cáo cho hay cuốn sách đề cập chi tiết quan điểm của ông Trump với Trung Quốc, Nga, Ukraine, Triều Tiên, Iran, Anh, Pháp và Đức, cung cấp cái nhìn sâu hơn về quá trình hình thành chính sách đối ngoại “rối loạn và thiếu nhất quán” của chính quyền Tổng thống Trump.

“Đây là cuốn sách mà ông Donald Trump không muốn bạn đọc”, Simon and Schuster viết.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho hay cơ quan này đang nỗ lực yêu cầu Bolton hoàn thành quá trình thẩm định cuốn sách và “cắt các phần thông tin mật” cần thiết.

Phương Đặng

(Theo Reuters)