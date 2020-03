Covid-19 “tấn công” nước Mỹ: “Cháy” nước rửa tay sát khuẩn, học sinh nghỉ học

Người dân Mỹ đã bắt đầu cảnh giác hơn với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra khi số ca tử vong do Covid-19 tại đất nước này đã tăng lên 6 vào ngày 2/3. Nước rửa tay sát khuẩn “cháy” hàng, học sinh được nghỉ học, khẩu trang trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người mỗi khi ra đường.

Mỹ ngày 2/3 ghi nhận 6 ca tử vong do Covid-19, toàn bộ đều ở bang Washington. Trong ảnh: Thông báo nghỉ học được dán trên cửa một trường trung học tại thành phố Puyallup, bang Washington. Trường học này đóng cửa hôm 2/3 để phun thuốc khử trùng phòng tránh dịch Covid-19.

4 trong tổng số 6 ca tử vong ở Mỹ tính đến thời điểm hiện tại là người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão Life Care Center ở hạt King, bang Washington. Trong ảnh: Nhân viên xe cứu thương đẩy cáng chở bệnh nhân tại viện dưỡng lão Life Care Center ngày 1/3.

Bang Washington hiện ghi nhận 18 trường hợp dương tính mới với virus corona chủng mới. Chính quyền bang này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19. Trong ảnh: Các nhân viên y tế đến viện dưỡng lão Life Care Center ngày 1/3.

Một nhân viên đeo khẩu trang khi kéo thùng rác tại viện dưỡng lão Life Care Center ngày 1/3.

Các nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe chuyển một bệnh nhân từ cáng lên xe cứu thương ở viện dưỡng lão Life Care Center ngày 1/3.

Tiến hành vệ sinh xe buýt ở thành phố Seattle, bang Washington ngày 2/3.

Tính đến sáng nay, Mỹ ghi nhận 102 trường hợp dương tính với Covid-19, phần lớn trong số này trở về từ Trung Quốc hoặc trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở Nhật Bản. Trong ảnh: Một phụ nữ đeo khẩu trang khi chờ tàu điện ngầm ở quận Manhattan sau khi bang New York xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Một số ca nhiễm Covid-19 khác ở Mỹ có nguồn gốc hoặc có liên quan đến Iran và Italy. Trong ảnh: Một phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bộ trên phố Wall ở bang New York.

Lo sợ Covid-19, khẩu trang dần trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người dân Mỹ mỗi khi ra đường.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 3/2 cảnh báo nguy cơ Covid-19 lây lan tại thành phố New York là “không thể tránh khỏi”, sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên là một nữ nhân viên y tế đã tới Iran. “Chắc chắn sẽ có nhiều ca nhiễm Covid-19 hơn bởi New York là cửa ngõ của thế giới”, ông Cuomo nói thêm. Trong ảnh: Kệ trưng bày nước rửa tay sát khuẩn gần như trống rỗng tại một cửa hàng ở New York.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)