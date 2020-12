Nga đã tạo ra một loại thuốc ngăn chặn Covid-19

Các bác sĩ của Bệnh viện Lâm sàng Thành phố Pyatigorsk, tỉnh Stavropol của Nga đã phát triển một loại thuốc ngăn chặn hoạt động của Covid-19.

Các chuyên gia Stavropol đã đề xuất sử dụng một phương pháp điều trị được gọi là “liệu pháp antisense” để điều trị Covid-19. Phương pháp này dựa trên việc ngăn chặn RNA của virus.

Thuốc của bệnh viện Pyatigorsk-tỉnh Stavropol đã được thử nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật mang tên N.F.Gamalei.

Các bác sĩ của Bệnh viện Lâm sàng Thành phố Pyatigorsk, tỉnh Stavropol của Nga đã phát triển một loại thuốc ngăn chặn hoạt động của Covid-19. Ảnh: vesti.ru

Các nghiên cứu đã xác nhận rằng, ở liều lượng 1 mg/mm, tải lượng virus của SARS-CoV-2 giảm 5,3-13 lần so với nhóm đối chứng của các tế bào bị nhiễm không tiếp xúc với thuốc. Công trình của các bác sĩ tỉnh Stavropol được công bố trên tạp chí khoa học “Modern Problems of Science and Education”, tạm dịch là “Những vấn đề hiện đại của Khoa học và giáo dục”.

Sở Y tế giải thích rằng, RNA trong tế bào người luôn bao gồm một sợi để thực hiện bất kỳ chức năng nào. Cách dễ nhất để phá vỡ axit ribonucleic là thêm sợi thứ hai vào nó.

Các bác sĩ Stavropol đã có thể tìm ra chuỗi antisense phù hợp để ngăn chặn RNA của virus SARS-Cov-2. Nguyên tắc tương tự đã được sử dụng để phát triển “Spinraza” - một loại thuốc điều trị bệnh teo cơ tủy sống.

Hiện các nhà nghiên cứu đang đàm phán với các công ty dược phẩm và quỹ đầu tư của chính phủ để bắt đầu nghiên cứu tiền lâm sàng./.

Theo VOV