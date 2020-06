Ông Trump chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa ra ứng cử nhiệm kỳ thứ 2 tại bang quê nhà

Bà Ronna McDaniel – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa – ngày 11/6 (giờ Mỹ) cho biết ông Donald Trump sẽ chấp nhận đề cử của Đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa - đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Một tuần sau khi ông Joe Biden chính thức trở thành đại diện của Đảng Dân chủ tham dự cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới sau khi đạt đủ 1.991 phiếu đại biểu cần thiết, bà McDaniel cho hay ông Donald Trump sẽ chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong một buổi lễ được tổ chức ở thành phố Jacksonville.

Được biết, ban đầu buổi lễ dự kiến được tổ chức tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina tuy nhiên đã phải chuyển địa điểm do các quy định giãn cách xã hội để ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở bang này.

Bà McDaniel cũng cho biết thêm một phần trong kế hoạch đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sẽ vẫn được tổ chức tại thành phố Charlotte do Đảng này đã ký hợp đồng tổ chức đại hội tại đây. Do đó, các đại biểu của Đảng Cộng hòa sẽ lựa chọn ứng viên của mình tại thành phố Charlotte trong khi ông Trump sẽ chấp thuận đề cử ở thành phố Jacksonville.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa viết: “Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức lễ chấp nhận đề cử ông Donald Trump trở thành đại diện của Đảng Cộng hòa tại thành phố tuyệt vời Jacksonville! Florida không chỉ là bang quê nhà của ông ấy mà còn là bang chiến địa. Chúng tôi mong muốn được tổ chức một buổi lễ tuyệt vời và mang những lợi ích về kinh tế đến với The Sunshine State”. (The Sunshine State (Ánh nắng mặt trời) là tên gọi khác của bang Florida – nơi nổi tiếng với những bãi biển và ngày hè đầy nắng).

Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng một thời gọi New York là ngôi nhà trọn đời, đã nộp đơn xin chuyển địa chỉ thường trú khỏi Manhattan, New York sang Palm Beach, Florida, với lý do bị chính quyền địa phương đối xử tệ.

Bình luận về việc “chuyển nhà” đến bang Florida lúc đó của ông chủ Nhà Trắng, bình luận viên Errol Louis từ CNN, cho rằng hành động này ẩn chứa một tính toán chính trị. Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trước đối thủ là bà Hillary Clinton ở bang Florida với cách biệt chỉ 1,2 điểm phần trăm. Tổng thống Mỹ chắc chắn muốn lặp lại thắng lợi tại Florida để tái đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2020.

Phương Đặng

(Theo Reuters, CNN)