Thị trường bán lẻ Hà Tĩnh qua thử thách của... dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 khiến sức mua hàng hóa giảm trong nhiều tháng, song cũng là cơ hội để các đơn vị phân phối bán lẻ “chuyển mình”, thích nghi với bối cảnh mới.

Sức mua yếu “đẩy” doanh thu giảm

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm đạt hơn 12.468 tỷ đồng, giảm 1,99% so với cùng kỳ. Trong đó, tháng 4 là tháng có mức giảm mạnh nhất (giảm 31,21%) so với cùng kỳ 2019, do đây là tháng cao điểm chống dịch, thực hiện cách ly xã hội.

Dịch bệnh khiến sức mua hàng hóa giảm mạnh.

Thực tế cũng cho thấy, do dịch bệnh bùng phát, nhiều người lao động phải nghỉ làm việc nên các gia đình thắt chặt chi tiêu, ít đi mua sắm hơn. Điều này đã tác động rất lớn đến doanh thu của ngành bán lẻ.

Trưởng ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh Nguyễn Thăng Long chia sẻ: “Sau tết cũng là thời gian dịch bệnh bắt đầu xảy ra, lượng khách hàng vào chợ mua sắm sụt giảm mạnh, đặc biệt là các quầy hàng quần áo, giày dép, vải vóc… Vì thế, việc buôn bán, đời sống của tiểu thương và hoạt động của ban quản lý chợ gặp rất nhiều khó khăn”.

Trong khi đó, lượng khách hàng tới mua sắm tại siêu thị Vinmart tính trung bình trong những tháng đầu năm 2020 cũng ước giảm hơn 30% so với trước đây.

Là đơn vị chiếm phần lớn thị trường bán lẻ tại TP Hà Tĩnh, trong suốt thời gian xảy ra dịch bệnh, doanh thu của siêu thị Co.opmart giảm 35-40% so với cùng kỳ năm 2019.

Thử thách “chuyển mình” của các doanh nghiệp bán lẻ

Bên cạnh việc sụt giảm doanh thu, điểm sáng của thị trường bán lẻ trong thời gian qua là sự phát triển của các hoạt động giao dịch mua bán online.

Nhân viên chăm sóc khách hàng siêu thị Co.opmart ghi đơn hàng khách đặt...

Để kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh người dân hạn chế ra đường, các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ ăn uống đã đẩy mạnh các hình thức mua bán online qua các kênh như điện thoại, mạng xã hội, website, đặt hàng trên ứng dụng, đồng thời hỗ trợ các chính sách giao hàng.

Sự thay đổi kịp thời về phương thức bán hàng này đã phần nào giúp các đơn vị kinh doanh cải thiện doanh thu trong tình hình thị trường ảm đạm.

...và chọn hàng cho khách hàng trong đợt giãn cách xã hội.

Giám đốc siêu thị Vinmart Hà Tĩnh Võ Công Hải cho hay: “Trước đây, tỉ lệ khách hàng mua sắm online rất thấp. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, chúng tôi đẩy mạnh chương trình “Đi chợ hộ”, giao hàng tận nhà cho khách và được nhiều khách hàng hưởng ứng, ủng hộ.

Siêu thị cũng đã nâng cấp phần mềm tiếp nhận đơn hàng trực tuyến, người tiêu dùng có thể linh hoạt đặt hàng tại 3 kênh: Điện thoại, app, website. Nhờ đó, đơn hàng online các tháng qua đã chiếm gần 10% trong tổng lượng đơn hàng”.

Nhân viên siêu thị “đi chợ hộ” khách hàng

Đánh giá về sự thích ứng của các đơn vị bán lẻ trên địa bàn trong thời gian qua, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa cho biết: “Trước tình hình khó khăn do dịch bệnh, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân, các doanh nghiệp bán lẻ đã có sự chuyển mình kịp thời, đúng hướng. Nhiều cửa hàng, siêu thị đã tập trung đẩy mạnh bán hàng online, giao hàng tận nhà cho khách. Chính điều này đã giúp các doanh nghiệp bán lẻ duy trì được hoạt động kinh doanh, thích nghi với thị trường tiêu dùng trong thời kỳ dịch bệnh”.

Đơn hàng online chiếm gần 10% trong tổng đơn hàng của siêu thị Vinmart

Hình thức đặt hàng online là xu hướng mua sắm mới, mang đến cho người dân sự tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng của khách hàng kể cả sau mùa dịch.

Tuy nhiên, để xu hướng mua bán online thực sự bền vững và phát triển trong tương lai, đòi hỏi các đơn vị bán lẻ phải cải thiện mình từ chính những phản hồi, đánh giá của người tiêu dùng trong thời gian vừa qua như về: chất lượng dịch vụ, khâu giao hàng, thanh toán...

Ngọc Loan