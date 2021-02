Thực phẩm ngày cận tết ở Hà Tĩnh: Hàng thịt tăng nhẹ, rau khá rẻ!

Cận tết Nguyên đán Tân Sửu, một số mặt hàng thực phẩm như thịt bò, thịt gà, thịt lợn, giò chả… tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Tĩnh tăng giá nhẹ.

Giá thịt lợn tăng 10.000 đồng/kg khoảng 3-4 ngày nay, đưa mức giá thịt hiện từ 140.000 - 150.000 đồng/kg.

Khảo sát ở các chợ trên địa bàn TP Hà Tĩnh sáng 9/2 cho thấy, hiện, giá nhiều loại thực phẩm đã “nhích” lên so với trước. Giá các mặt hàng thực phẩm như: thịt bò, thịt lợn, thịt gà, giò chả… tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường.

Cụ thể: thịt bò hiện có giá từ 250.000 – 270.000 đồng/kg; thịt lợn 140.000 – 150.000 đồng/kg; gà ta sống 12.000 - 130.000 đồng/kg; giò lụa 160.000 đồng/kg; giò bò 250.000 đồng/kg…; mỗi loại tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá các loại cá, hàng thủy hải sản không có biến động, rau củ tương đối rẻ so với ngày thường. Theo đó, cá thu, cá bớp cắt khúc giá 250.000 đồng/kg, mực tươi 300.000 đồng/kg; tôm 170.000 – 250.000 đồng/kg; rau cải 5.000 đồng/bó; súp lơ xanh 7.000 – 10.000 đồng/cây; các loại củ, quả 10.000 – 15.000 đồng/kg…

Giá rau, củ tại Hà Tĩnh khá rẻ trong những ngày cận tết.

Chị Trần Thị Thủy – tiểu thương bán thịt lợn tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: Giá thịt lợn đã tăng từ 3 – 4 ngày trước, thịt loại ngon nhất hiện nay là 150.000 đồng/kg. Gần tết năm nào giá thịt cũng cao hơn bình thường, song giá thịt thành phẩm tại chợ cũng phụ thuộc vào giá lợn hơi trên thị trường. Giá thịt tết năm nay tương đương với năm ngoái và rẻ hơn thời điểm thịt đắt nhất trong năm 2020 (giá thịt thời điểm đắt nhất là 170.000 đồng/kg).

Bà Trần Thị Lài (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho hay: “Sáng 28 tết (9/2), tôi mua 1kg thịt bò 260.000 đồng, thịt lợn 150.000 đồng, giá này là đã tăng so với nửa đầu tháng 12 âm lịch. Đây là xu hướng chung vì ngày tết nhu cầu tiêu dùng các loại thịt vẫn nhiều hơn cá. Năm nay, trước tết thời tiết thuận lợi, người dân trong tỉnh trồng được rau nhiều nên giá rau rẻ, nhất là các loại rau cải. Về cơ bản, thực phẩm phục vụ cho ngày tết được bán với số lượng lớn, dễ chọn dễ mua”.

Hàng thủy hải sản không có biến động về giá, nhu cầu tiêu thụ ít hơn so với các loại thịt.

Tại các huyện, thị, những ngày gần tết, nhu cầu tiêu thụ thịt bò, gà, lợn tăng mạnh. Do vậy, giá các mặt hàng này cũng đã tăng so với ngày thường.

Bà Nguyễn Thị Phong - tiểu thương bán thịt bò lâu năm tại chợ Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Nếu như ngày 25 âm lịch, thịt bò bắp 260.000 đồng/kg, bò thường 250.000 đồng/kg thì ngày 27, bò bắp tăng lên 280.000 đồng/kg, bò thường tăng lên 270.000 đồng/kg. So với tết năm ngoái, năm nay, giá thịt bò có tăng, song không đáng kể. Thị trường ổn định là điều kiện thuận lợi để người dân mua sắm. Dự kiến những ngày cận tết, giá thịt bò sẽ có xu hướng tăng, song chắc không quá 300.000/kg”.

Theo nhận định của các tiểu thương, hàng hóa tết năm nay phong phú, lượng khách mua những ngày gần tết tăng hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, nếu so với tết những năm trước thì sức mua hàng tết năm nay giảm, một phần do tác động của dịch Covid-19.

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến giá các loại thịt tại chợ Nghèn (Can Lộc) cũng tăng khoảng 10 - 15% so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thùy Linh (xã Xuân Giang, Nghi Xuân) chia sẻ: “Thịt bò, gà, lợn là 3 loại thực phẩm phổ biến nhà nào cũng mua để làm mâm cỗ ngày tết nên giá năm nào cũng tăng. Mức tăng như hiện nay vẫn trong khả năng chi tiêu của người dân, chưa có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, thực phẩm tươi sống thường 2 ngày sát tết người mua tăng mạnh nên có nhiều thay đổi hơn, hi vọng vài ngày tới giá vẫn ổn định để người dân thuận tiện mua chuẩn bị tết”.

Người dân mua thịt tại chợ Giang Đình (Nghi Xuân) ngày 27 tết.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo ổn định thị trường, đơn vị thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường hàng hóa để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng, địa phương nắm tình hình thị trường, giá cả hàng hóa để kịp thời xử lý nếu xảy ra tình trạng thiếu hàng, giá “leo thang” đột biến…