Afghanistan: Tấn công nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng ở thủ đô Kabul

Ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ tấn công phối hợp nhằm vào Bộ trưởng quốc phòng Afghanistan và một số nghị sỹ của nước này tại thủ đô Kabul ngày 3/8.

Khu vực xảy ra vụ tấn công cách không xa Vùng Xanh – khu vực tập trung nhiều đại sứ quán và trụ sở các công ty nước ngoài, trong đó có của Mỹ. Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, lực lượng an ninh đã đẩy lui vụ tấn công và tiêu diệt toàn bộ các đối tượng tham gia.

Hiện khu vực này đã đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi cho biết đây là vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào nhà riêng của ông. Một số vệ sỹ của ông đã bị thương.

Chưa đầy 2 giờ sau vụ đánh bom thứ nhất, một tiếng nổ lớn khác đã vang lên, tiếp đó là một loạt vụ nổ nhỏ hơn cùng tiếng súng làm rung chuyển thủ đô Kabul, gần ngay Vùng Xanh – nơi an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo một nguồn tin an ninh, sau khi tiến hành các vụ đánh bom và nổ súng, một số đối tượng đã tấn công nhà của một nghị sĩ Afghanistan – nơi các nghị sỹ nước này đang họp bàn để lên kế hoạch đối phó với đợt tấn công của Taliban ở miền Bắc.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nói trên, song Mỹ cáo buộc Taliban đứng sau vụ việc này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ dù chưa thể xác nhận chính thức song loạt vụ tấn công này mang “dấu ấn” của Taliban trong các tuần gần đây, đồng thời lên án vụ tấn công và cam kết Washington sẽ sát cánh cùng Kabul.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh quân đội Afghanistan kêu gọi người dân sơ tán khỏi Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh miền Nam Helmand trước khi quân đội tiến hành một cuộc tấn công theo kế hoạch nhằm đẩy lùi Taliban sau 3 ngày giao tranh ác liệt.

Bạo lực đã gia tăng trên khắp Afghanistan kể từ đầu tháng 5 khi Taliban tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn trên phạm vi cả nước ngay sau khi các lực lượng nước ngoài, do Mỹ đứng đầu, bắt đầu tiến trình rút quân cuối cùng.

Sau khi chiếm giữ nhiều khu vực nông thôn của Afghanistan, tuần trước, Taliban đã tấn công các thành phố Lashkar Gah, Kandahar và Herat. Liên hợp quốc (LHQ) cho biết giao tranh ác liệt tại Lashkar Gah đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 dân thường trong 24 giờ qua.

Tướng Sami Sadat, chỉ huy Quân đoàn 215 Maiwand Afghanistan, đã hối thúc người dân sơ tán khỏi thành phố này. Giới chức địa phương cho biết trước đó, Taliban đã chiếm giữ hơn 10 đài phát thanh và truyền hình tại Lashkar Gah, chỉ để lại một kênh ủng hộ Taliban phát sóng chương trình Hồi giáo.

Ông Sefatullah, Giám đốc đài phát thanh Sukon ở Lashkar Gah cho biết giao tranh đã diễn ra ác liệt hơn trong ngày 3/8. Các máy bay của lực lượng không quân Mỹ và Afghanistan đã tấn công các vị trí của Taliban và hiện giao tranh đang diễn ra gần nhà tù của thành phố và một khu nhà phức hợp, nơi đặt trụ sở của cảnh sát và tình báo.

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về an toàn của dân thường trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt, đồng thời kêu gọi ngừng ngay việc giao tranh tại các khu vực đô thị.

Trong khi đó, thành phố Herat ở miền Tây cũng đang bị bao vây. Hiện các lực lượng Afghanistan đang nỗ lực đẩy lùi Taliban ở một số khu vực, trong đó có khu vực gần sân bay, vốn được coi là những khu vực quan trọng đối với việc cung cấp nhu yếu phẩm cho thành phố này. Tuy nhiên, ngay trong ngày 3/8, đã có 4 quả rocket đã rơi trúng sân bay. Dù cơ sở vật chất không bị thiệt hại, song đã có 2 chuyến bay phải hủy bỏ.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc ngày 3/8 đã kịch liệt lên án vụ tấn công hôm 30/7 vừa qua vào khu ngoại giao đoàn của Liên hợp quốc tại Herat khiến 1 nhân viên an ninh người Afghanistan thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn thông cáo báo chí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó Hội đồng Bảo an gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân thiệt mạng và chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục; đồng thời bày tỏ quan ngại về mức độ bạo lực leo thang tại quốc gia Tây Nam Á này, kêu gọi cần nỗ lực giảm bạo lực tại đây ngay lập tức.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại về việc vi phạm nhân quyền và tình trạng bạo lực trong các cộng đồng do tác động của các cuộc giao tranh đang xảy ra trên khắp Afghanistan; lên án các hành động khủng bố và tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường; tái đề nghị các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ dân thường. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho rằng việc tấn công vào dân thường và các khu vực ngoại giao đoàn của Liên hợp quốc cấu thành tội ác chiến tranh, do đó, giới chức sở tại phải đưa những đối tượng gây ra vụ việc ra trước pháp luật.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tham gia tiến trình hòa đàm nhằm đi đến một thỏa thuận ngừng bắn và giải pháp chính trị toàn diện. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an tái khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Afghanistan và tuyên bố không ủng hộ sự khôi phục Tiểu vương quốc Hồi giáo do Taliban điều hành trong khoảng thời gian từ 1996-2001.

Trong bối cảnh chỉ còn 28 ngày nữa sẽ tới hạn chót Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, trong cuộc điện đàm ngày 3/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình cũng như đạt được giải pháp chính trị mang tính bao trùm. Hai bên cũng lên án các cuộc tấn công gần đây. Ngoại trưởng Blinken đã nhắc lại cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Mỹ đối với Afghanistan.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad, cho rằng Chính phủ Afghanistan và Taliban khó có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong “một sớm, một chiều” bởi hiện giữa 2 bên còn tồn tại vô số bất đồng, trong đó có vấn đề chia sẻ quyền lực./.

