Afghanistan tuyên bố bắt được thủ lĩnh IS

Các lực lượng an ninh Afghanistan đã bắt giữ thủ lĩnh tổ chức IS ở nước này Abdullah Orokzai, còn được biết đến với tên gọi là Alam Farooqi, cùng 19 tay súng IS khác.

Thủ lĩnh IS ở Afghanistan Abdullah Orokzai. (Ảnh: AP)

Đây là nội dung thông báo của Cơ quan Tình báo Afghanistan. Hai chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khác cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Tuy nhiên, địa điểm của vụ bắt giữ không được Cơ quan Tình báo Afghanistan tiết lộ.

Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Kabul hồi tuần trước, khiến 25 người thiệt mạng. Việc bắt được thủ lĩnh mới của IS tại Afghanistan là một tổn thất mới nhất cho nhóm khủng bố này sau việc hàng trăm tay súng IS hạ vũ khí đầu hàng Chính phủ Afghanistan vào cuối năm 2019.

Theo vtv.vn