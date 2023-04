Lấy ý kiến việc đặt tượng các danh nhân tại công viên ở Can Lộc và Tuy Phước

Chiều 12/4, UBND huyện Can Lộc tổ chức hội nghị xin ý kiến về việc đặt tượng các danh nhân tại Công viên Tuy Phước (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và Công viên Can Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định). Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.