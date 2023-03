Chiêm ngưỡng ngôi đền hơn 600 tuổi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang ở Hà Tĩnh

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (995 -1057), là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, người có nhiều công lớn trong việc phát triển vùng đất Nghệ Tĩnh xưa (nay là Nghệ An và Hà Tĩnh). Theo sử sách ghi lại, Lý Nhật Quang là người thông minh, hiếu học, tài cao. Năm 1039, ông được vua cha Lý Thái Tổ cử vào trông coi việc tô thuế tại vùng Hoan Châu, tức Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. Năm 1044, ông giữ chức Uy Minh Vương, đứng đầu trấn Nghệ An, thay nhà vua định đoạt mọi chuyện chính sự tại vùng đất xứ Nghệ. Lý Nhật Quang được sử sách ghi nhận là người giản dị, gần gũi với Nhân dân, có công phát triển nông nghiệp, xây đường bộ, đường thủy giao thương với các vùng, mở nhiều trường học, lập các di tích và đền chùa. Thời gian 16 năm làm việc tại Nghệ Tĩnh, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang xây dựng vùng đất này thành một pháo đài kiên cố cả về quân sự, kinh tế.