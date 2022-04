Nam sinh cứu 2 học sinh đuối nước ở Hà Tĩnh: “Em chỉ nghĩ làm sao để cứu nhanh nhất có thể!”

Nghe tiếng kêu cứu, không chút đắn đo, em Nguyễn Văn Dương (lớp 8D, Trường THCS Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã nhảy xuống kênh và chỉ nghĩ “làm sao để cứu hai bạn nhanh nhất có thể”…

Cậu bé dũng cảm Nguyễn Văn Dương - học sinh lớp 8D, Trường THCS Minh Lạc đã cứu 2 bạn nhỏ khỏi đuối nước

Sau gần 1 tuần xảy ra sự việc 2 em nhỏ suýt bị đuối nước ở kênh K1 - hệ thống kênh tưới hồ Sông Rác, nhiều người dân tại thôn 5, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) vẫn còn không giấu được sự khâm phục xen lẫn niềm tự hào khi nhắc đến cậu bé Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 8D, Trường THCS Minh Lạc.

Đó là vào ngày 23/4, hai em Võ Thanh Anh và Lê Thanh Dũng (học sinh lớp 6, Trường THCS Minh Lạc, cùng trú tại thôn 9, xã Cẩm Minh) do đùa giỡn không may bị trượt chân rơi xuống kênh N1 ở độ sâu gần 3m, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Cẩm Minh. Thời điểm đó, em Nguyễn Văn Dương đang học bài ở nhà, nghe tiếng kêu cứu đã chạy ra và nhảy xuống kênh để kéo 2 em Anh và Dũng đang chới với giữa dòng nước xoáy lên bờ an toàn.

Em Nguyễn Văn Dương kể lại câu chuyện cứu 2 em nhỏ bị đuối nước.

Em Nguyễn Văn Dương nhớ lại: “Nghe tiếng kêu cứu, em chạy ra bờ sông. Lúc đó em họ của em mới 6 tuổi cũng chạy theo. Quay đầu lại nhắn em họ chạy đi gọi người lớn rồi em lao xuống kênh cứu người. Lúc đó, chẳng nghĩ được gì nhiều, em chỉ biết là phải làm sao cứu 2 em nhỏ lên bờ nhanh nhất có thể”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Thư khen cùng quà 50 triệu đồng của Chủ tịch nước và quà của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho em Nguyễn Văn Dương.

Nhìn dáng người nhỏ con, chỉ nặng 37 kg của Dương, không ai có thể tưởng tượng được bằng sức mạnh nào mà em có thể đưa được 2 bạn Võ Thanh Anh và Lê Thanh Dũng lên bờ. Dường như, sự rụt rè trong lời nói, cử chỉ của Dương trái ngược hoàn toàn với hành động can đảm, dũng cảm trước dòng nước dữ.

Con kênh nơi xảy ra vụ tai nạn - kênh N1 thuộc hệ thống thủy lợi Sông Rác (địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh).

“Từng được học kỹ năng xử lý tình huống đuối nước ở trường nên ngay khi nhảy xuống nước, em nhanh chóng tách 2 bạn ra, cố hết sức đẩy em Dũng lên trước. Đưa được Dũng lên bờ, quay lại thì không thấy em Anh đâu. Em vội lặn xuống thì thấy em Anh lúc đó đang chìm gần chạm đáy. Em dùng 2 tay cầm đầu, 2 chân bơi và cố hết sức đưa được Anh lên bờ” - Nguyễn Văn Dương kể lại.

Rồi bằng những kiến thức và kỹ năng đã được học về phòng, chống đuối nước, sau khi đưa được 2 em nhỏ lên bờ, Dương đã cùng với những người dân có mặt tại đó ép ngực, hô hấp nhân tạo nên đã cứu sống được 2 em nhỏ.

Tự hào về sự dũng cảm của con trai, người thân của em Dương cũng rất lo lắng nếu lỡ như chuyện chẳng may xảy ra.

Hành động của Dương đã khiến tất cả mọi người chứng kiến đều xúc động và khâm phục. Ngay sau đó, chính quyền xã Cẩm Minh và Trường THCS Minh Lạc đã tuyên dương tấm gương quả cảm, nghĩa hiệp của em.

Nhằm ghi nhận và lan tỏa tinh thần dũng cảm, giúp đỡ mọi người đến cộng đồng, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng kịp thời tặng các bằng khen, giấy khen cho em Nguyễn Văn Dương. Đặc biệt, em còn vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen và quà; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Hiện nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đang làm hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Dương.

Dương là học sinh có học lực khá, chăm ngoan và hay giúp đỡ bạn trong lớp.

Anh Nguyễn Văn Thịnh, bố Dương cho biết: “Khu vực kênh này có lòng rất sâu, từ trước đến nay đã có nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Nhà ở ngay gần bờ kênh, từ khi Dương và chị gái còn nhỏ, tôi đã dạy các con học bơi và các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Không ngờ, một ngày những kỹ năng ấy không chỉ bảo vệ được bản thân con mà còn giúp cho những người khác”.

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Dương.

Theo nhận xét của các thầy cô, các bạn Trường THCS Minh Lạc, bình thường Dương là một người khá rụt rè nhưng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và hay giúp đỡ bạn bè. Bố mẹ Dương làm nghề mộc, công việc vất vả nên em thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

Hành động quả cảm của em Nguyễn Văn Dương khiến chúng tôi rất tự hào và coi đó là tấm gương sáng để lan tỏa đến tất cả các em học sinh trong nhà trường. Đồng thời, nhà trường cũng tiếp tục nâng cao công tác giáo dục, nhận thức và kỹ năng cho học sinh về phòng chống đuối nước; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh về tai nạn đuối nước để có sự chủ động phòng tránh tai nạn thương tâm trong mùa hè. Điều trăn trở nhất là, địa bàn có khá nhiều kênh mương và ao hồ, chúng tôi mong muốn có nguồn lực để xây dựng một bể bơi riêng, đưa môn bơi lội vào một môn học chính nhằm phát huy hơn nữa công tác giáo dục kỹ năng cho các em học sinh. Thầy Võ Kim Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lạc

Phan Trâm