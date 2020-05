Thạch Hà - từ nông thôn mới đến vành đai xanh

Tôi hình dung một ngày không xa, các khu dân cư xanh theo hướng đô thị ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) sẽ là các “điểm nhấn” hấp dẫn trên bản đồ Hà Tĩnh.

Những ngày đầu tháng 5 nóng bức, tôi chợt thấy lòng mát dịu khi ngắm nhìn sông Cày như dải lụa mềm uốn lượn đang miệt mài về xuôi. Trên bờ, những tiểu công viên ngời lên những nét vẽ hiện đại. Một vùng đất có lịch sử hơn 1000 năm, ôm ấp chở che tỉnh lỵ Hà Tĩnh suốt dọc chiều dài phát triển, nay đang trỗi dậy sức sống mạnh mẽ, thanh tân.

Nông thôn mới - cuộc cách mạng về chất

“Nhìn lại cả một nhiệm kỳ xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh (ĐTVM) ở Thạch Hà, điều đầu tiên tôi tâm đắc đó là sự an dân. An ninh tôn giáo, an ninh nông thôn đều đảm bảo, các vấn đề nhạy cảm được xử lý tốt, không có vụ việc an ninh trật tự nổi cộm xảy ra. Người dân phấn khởi, tin tưởng, một lòng dốc sức xây dựng NTM nên huyện nhà đã đạt được những kết quả hơn cả mong đợi”, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân mở đầu câu chuyện.

Mặc dầu không phải là huyện đi đầu bước trước và sớm về đích huyện NTM nhưng Thạch Hà đã có những bước đột phá mạnh mẽ, nhất là chặng nước rút. Nếu như đầu nhiệm kỳ chỉ có 4 xã đạt chuẩn NTM thì đến cuối năm 2019, đã có 30 xã đạt chuẩn (100%). Trung bình mỗi năm huyện làm được 120 km đường giao thông nông thôn.

Nông nghiệp hàng hóa đã có những bước tiến rõ rệt. Chất lượng các tiêu chí NTM đều rất bền vững. Với những cách làm quyết liệt, mới mẻ, sáng tạo, Tượng Sơn được ví như “phố làng” bởi những con đường rải thảm, vườn hộ 4 tầng nấc, rác thải, nước thải được xử lý khoa học, rau củ quả sạch xuất đi trong nước và nước ngoài.

Một góc làng quê Tân Lâm Hương...

Xã ven đô Tân Lâm Hương nổi bật với các khu thương mại - dịch vụ, nông nghiệp sạch, cảnh quan văn hóa - môi trường đẹp và hấp dẫn. Các xã Nam Điền, Thạch Long, Việt Tiến, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Thạch Sơn, Thạch Thắng... vào cuộc với tâm thế người dân là chủ thể và đã có những biến đổi rõ nét, hàng ngày hàng giờ.

Phát huy thế mạnh của vùng ven thành phố, Thạch Hà đã tranh thủ các dự án trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ven đường tránh quốc lộ 1A và Thạch Long, Việt Tiến, xây hạ tầng các khu dân cư theo hướng hiện đại ở Thạch Đài, chỉnh trang thị trấn Thạch Hà ngày càng văn minh, hiện đại.

Công trình chỉnh trang Tiểu công viên Miếu Rỏi ở thị trấn Thạch Hà có tổng mức đầu tư trên 4 tỷ 300 triệu đồng vừa được khởi công xây dựng.. (Trong ảnh: Phối cảnh công trình).

Năm 2019, thu ngân sách của huyện đứng thứ 2 tỉnh, sau thành phố Hà Tĩnh. Với chính sách đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, từ năm 2017 đến nay, huyện đã đầu tư 600 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp và tiền thưởng cho giáo viên, học sinh.

Những con số ấn tượng này thể hiện bước “nhảy vọt” về chất, chứng minh tư duy đổi mới, sáng tạo của tập thể BCH Đảng bộ và bàn tay, khối óc của mỗi người dân trong tiến trình xây dựng NTM - ĐTVM , phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Khu dân cư xanh theo hướng đô thị

Mục tiêu tổng quát của Thạch Hà nhiệm kỳ tới là xây dựng huyện NTM kiểu mẫu và hình thành các khu dân cư xanh theo hướng đô thị ven đô. “Đây là điều mà cá nhân tôi cũng như toàn thể Ban Chấp hành suy nghĩ, trăn trở rất nhiều” - Bí thư Tân sôi nổi.

“Khu dân cư xanh theo hướng đô thị ngoài kết cấu hạ tầng hiện đại thì quan trọng nhất là yếu tố “xanh”: môi trường đảm bảo, có các tiểu công viên cây xanh, đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, diện tích rộng để thu hút nhiều người dân từ thành phố đến sinh sống. Chất lượng sống của người dân sẽ được nâng lên một bước. Có thể lựa chọn từ 81 khu dân cư NTM kiểu mẫu cộng với một số khu dân cư chưa phải kiểu mẫu ở các xã ven thành phố để xây dựng. Tượng Sơn, Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn... đều có tiềm năng đất đai, cảnh quan môi trường để xây dựng”.

Đường vào nhà văn hóa thôn Hà Thanh - một trong những điểm nhấn của xã NTM Tượng Sơn

Đón bắt xu thế “sống xanh” của cư dân thành phố để xây dựng khu dân cư xanh theo hướng hiện đại, đó là ý tưởng mới mẻ, táo bạo của BCH Đảng bộ Thạch Hà. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi các nước văn minh và các thành phố lớn ở Việt Nam đã xây dựng các “vành đai xanh” ven các đô thị lớn để giãn dân và tạo môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Tôi hình dung một ngày không xa, các khu dân cư xanh theo hướng đô thị này sẽ là các “điểm nhấn” trên bản đồ Hà Tĩnh, thu hút không chỉ người dân thành phố Hà Tĩnh mà con em xa quê trở về sinh sống.

Cán bộ là gốc của mọi công việc

Có dịp được về các xã của Thạch Hà cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tôi mới thấy cán bộ ở đây gắn bó, gần gũi với người dân như thế nào. Từ cán bộ xã đến thôn xóm đều hồ hởi, tay bắt mặt mừng với cán bộ huyện như với người thân trong gia đình.

Đem câu chuyện này kể với Bí thư Huyện ủy, anh Trần Nhật Tân giải thích: cán bộ Thạch Hà là thế cả, ai cũng gần dân, sát dân, nhất là trong xây dựng NTM. Vì vậy dân rất tin cán bộ. Rồi anh nói thêm: cái được lớn nhất của làm NTM là rèn được cán bộ, ai giỏi ai tốt đều thể hiện rõ.

Cán bộ gần gũi, gắn bó với Nhân dân đã góp phần làm nên thành công ở Thạch Hà

Đúng như Bác Hồ từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thạch Hà đã có những thành công to lớn, nhiều năm liền được xếp loại đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cán bộ giỏi, gắn bó sâu sát với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên đối thoại với Nhân dân, nghe dân nói, nói cho dân nghe; nội bộ đoàn kết thống nhất từ trên xuống dưới... Tất cả đã tạo nên sức mạnh nội sinh để Thạch Hà cán đích NTM vào cuối năm 2020 và biến mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành hiện thực.

Chia tay Thạch Hà khi nắng chiều đã nhạt. Ngoài kia sóng sông Cày vẫn dào dạt vỗ như khát vọng của những con người, của một vùng đất không bao giờ ngơi nghỉ, luôn vươn dậy và đi tới.

Bùi Minh Huệ