Các hồ đập xả tràn điều tiết lũ phải đảm bảo an toàn cho người dân

Trước tình hình mưa lớn, lượng nước đổ về tăng nhanh nên để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, nhiều hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh đã xả tràn điều tiết lũ.

.

Hôm nay (18/10), Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các sở, ban, ngành đã đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trọng điểm trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Đoàn công tác đã tới kiểm tra hồ chứa nước Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên). Do mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về hồ tăng nhanh. Tới trưa nay, mực nước ở hồ Kẻ Gỗ đạt 30,85/32,5m (đạt 85,9% so với thiết kế) và để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã xả tràn điều tiết lũ với lưu lượng hiện nay là 100m3/s.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phải tính toán lưu lượng xả phù hợp, bởi việc xả tràn điều tiết lũ ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân của các địa phương Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và Thạch Hà. Hiện nay, do mưa lớn kéo dài, nhiều xã của huyện Cẩm Xuyên đã bị ngập úng, nhiều tuyến đường của địa phương này cùng với TP Hà Tĩnh cũng ngập sâu, giao thông bị chia cắt nên việc xả tràn không được để “lũ chồng lũ”, ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.

Tiếp đó, đoàn công tác đã tới kiểm tra đập dâng Lạc Tiến - kênh dẫn - tuynel ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

Qua trao đổi tình hình thực tế, đoàn công tác yêu cầu đơn vị quản lý, UBND huyện Kỳ Anh phải luôn cập nhật thông tin diễn biến mưa lũ và cắt cử người ứng trực 24/24h ở công trình để kịp thời ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí ở xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh. Mực nước ở hồ đạt 29,38/32m (đạt 64% so với thiết kế) và hiện cũng đã xả tràn với lưu lượng 45m3/s.

Hiện nay, ngoài hồ Kẻ Gỗ, hồ Thượng Sông Trí thì còn có hồ Tàu Voi, hồ Bộc Nguyên, hồ Khe Xai, thủy điện Hố Hô, thủy điện Hương Sơn cũng tiến hành xả tràn điều tiết lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã tới kiểm tra công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang. Tính tới 15h chiều nay, mực nước ở hồ Ngàn Trươi là 48,14/52m (đạt 80,1% so với với thiết kế).

Hiện hồ đang tiến hành xả đáy, thau rửa lòng hồ với lưu lượng 80m3/s. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn có mưa rất lớn, lượng nước đổ về hồ tăng nhanh nên trong thời gian tới có thể xả tràn điều tiết lũ.

Đánh giá cao sự chủ động của đơn vị quản lý hồ trước việc ứng phó với mưa lớn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, diễn biến thời tiết vẫn rất phức tạp, dự báo mưa lớn còn tiếp diễn nên đơn vị phải thường xuyên nắm chắc thông tin. Trường hợp xả tràn điều tiết lũ phải tính toán lưu lượng xả hết sức cẩn thận và thông tin tới địa phương để thông báo với người dân chủ động phòng tránh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trên diện rộng trong khi các hồ đập đã tích nhiều nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, việc các hồ đập xả tràn điều tiết lũ là cần thiết. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa phải phối hợp chặt chẽ với địa phương vùng hạ du để tính toán thời gian xả, lưu lượng phù hợp để vừa đảm bảo an toàn cho công trình vừa không gây ngập lụt vùng hạ du. Đặc biệt, phải di dời dân ở vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập lụt sâu.

Văn Đức