Mùa thu cách mạng sáng đời ta

Tháng Tám, trong cái nắng nồng cuối hạ đã nghe hơi thu dìu dịu khi cơn mưa đầu mùa tưới tắm lên những cánh đồng lúa đang thì ngậm sữa và dọc các con phố, lá đã khởi vàng. Lòng người nghe mênh mang tiếng thu gọi về bâng khuâng, xao xuyến.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Ảnh tư liệu

Tháng Tám - mùa thu cách mạng. Một mùa thu làm đổi thay đất trời và đổi thay số phận hàng chục triệu người Việt Nam cách đây 75 năm đã khiến cho tháng Tám trở thành mốc son chói lọi trong trang sử nước nhà và trở thành thời khắc thiêng liêng trong tâm khảm: mùa thu khởi nghĩa giành chính quyền, mùa thu lập nước.

Mười chín tháng Tám, ánh sáng tự do đưa tới/ Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng/ Máu pha tươi đều trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn… Mười chín tháng Tám, chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam… Âm hưởng hào hùng của giai điệu ca khúc “Mười chín tháng Tám” (Nhạc sĩ Xuân Oanh) sống mãi với thời gian, khơi dậy niềm tự hào dân tộc lớn lao, đưa chúng ta trở về với không khí Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 trên toàn thể non sông.

Mùa thu năm ấy, 2 triệu người dân Việt Nam đã chết đói. Con đói lả ôm lưng mẹ khóc/ Mẹ đợ con đấu thóc cầm hơi/ Kiếp người cơm vãi cơm rơi/ Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi! (Tố Hữu). Không thể cam chịu cảnh nô lệ, đói rét, chết chóc, khổ đau bởi “một cổ hai tròng”, nghe lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh, toàn dân đã nhất tề đứng dậy tự cứu lấy mình, cứu lấy dân tộc.

Bức tranh tái hiện Đại hội Quốc dân tại Đình Tân Trào ngày 16-8-1945 để chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Ảnh tư liệu

Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!” nhằm phát động phong trào kháng Nhật cứu nước. Toàn dân đã chớp thời cơ, nhất tề nổi dậy phá kho thóc của Nhật cứu đói, biểu tình kéo về các huyện lỵ buộc chính quyền thân Nhật Trần Trọng Kim phải bàn giao lại ấn triện và trụ sở cho chính quyền cách mạng lâm thời. Vua Bảo Đại thoái vị tại Huế. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 14/8 - 21/8, đỉnh cao là ngày 19/8, chính quyền đã về tay Nhân dân mà không phải tổn thất xương máu.

Từ mùa thu ấy, lịch sử đã sang trang. Một dân tộc nhỏ bé bên bờ biển Thái Bình Dương, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới sinh thành 15 năm, đã đứng lên làm một cuộc cách mạng “long trời lở đất”. Đón bắt thời cơ, ra quyết định trong thời điểm thích hợp nhất, Đảng đã làm đổi thay số phận của một đất nước và đổi thay số phận 30 triệu người dân Việt Nam.

Từ mùa thu ấy, nước ta có tên trên bản đồ thế giới, dân ta được làm chủ cuộc đời mình. Chế độ thực dân phong kiến bị xóa bỏ thay cho chế độ người dân làm chủ. Dẫu chặng đường đi còn nhiều chông gai, gian khó nhưng tâm thế độc lập, tự do của dân tộc, tâm thế làm chủ của mỗi người dân đã hoàn toàn khác hẳn. Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa (Nguyễn Đình Thi).

Xe loa phát lệnh Tổng khởi nghĩa năm 1945 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Từ mùa thu ấy, đói rét, khổ đau đã không còn: Dân có ruộng dập dìu hợp tác/ Lúa mượt đồng ấm áp làng quê/ Chiêm mùa, cờ đỏ ven đê/ Sớm trưa tiếng trống đi về trong thôn (Tố Hữu). Mùa thu ấy cũng là mùa tựu trường, “giặc dốt” được đẩy lùi cùng với “giặc đói”. Đình làng, góc chợ, gốc cây, dưới ánh đèn đêm, các lớp bình dân học vụ sôi nổi phong trào xóa mù chữ.

Cũng từ mùa thu ấy, giữ trọn lời thề độc lập dưới nắng Ba Đình, toàn thể dân tộc Việt Nam đã sát cánh bên Đảng và Chính phủ đấu tranh chống kẻ thù xâm lược để giữ vững quyền độc lập thiêng liêng. Bao nhiêu máu xương của các thế hệ cha anh đã đổ xuống trong hai cuộc kháng chiến dài lâu, gian khổ, hy sinh, để ngày 30/4/1975, giang sơn liền một dải, đất nước hòa bình, thống nhất, sạch bóng quân thù.

Từ mùa thu ấy đến nay, dân tộc ta đã đi qua 75 mùa thu đầy vất vả, gian lao, rất đỗi vinh quang, tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước đi vào công cuộc đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Mùa thu năm 2020 đến với đất nước ta trong bối cảnh thật đặc biệt. Đại dịch Covid-19 càn quét khắp năm châu khiến hơn 20 triệu người mắc bệnh, gây nên cái chết cho hàng trăm nghìn người.

Dịch bệnh khởi phát ở nước ta từ mùa xuân và dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, sự vào cuộc của Chính phủ, dịch đã được khống chế. Suốt 3 tháng chúng ta không có ca dịch mới trong cộng đồng. Ý chí, bản lĩnh, tinh thần và văn hóa Việt Nam đã ngời sáng trong cuộc chiến chống “giặc dịch”. Thế giới ngợi ca và học tập Việt Nam. Tuy vậy, bước vào mùa thu này, dịch lại bùng phát trở lại với tâm điểm là Đà Nẵng rồi lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Với sự nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương, Đà Nẵng đang từng bước kiểm soát và chữa trị hiệu quả cho những bệnh nhân mắc Covid-19

Cuộc chiến đấu với dịch bệnh lại tiếp tục. Với tâm thế chủ động, bằng kinh nghiệm của cuộc chiến lần trước mà cả thế giới phải học tập, toàn Đảng, toàn dân ta sẵn sàng đối đầu với “giặc dịch” với mục tiêu “kép”: vừa chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Cả nước nhanh chóng khai báo y tế, cách ly, sàng lọc, truy vết những người từ vùng dịch trở về. Chính phủ và ngành y tế dồn sức cho Đà Nẵng. Cả nước dồn sức cho Đà Nẵng.

Những y, bác sĩ lại tạm biệt gia đình vào tâm dịch cứu chữa cho người bệnh, đối mặt với hiểm nguy và cái chết với lời hẹn trở về khi thành phố bình yên. Những chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ… lại tái khởi động công việc quản lý, phục vụ các khu cách ly. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vẫn diễn ra trong cả nước với tâm thế chủ động, sự quyết tâm của ngành giáo dục và các địa phương.

Ngay trong khi dịch bệnh diễn ra, hội nghị trực tuyến về triển khai Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) vẫn được triển khai nhằm mở lối đi cho doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động KT-XH diễn ra trong tư thế cảnh giác cao, tránh hoạt động lễ hội, tập trung đông người.

Mùa thu này, mỗi người dân Việt Nam sẽ thắp sáng niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng, tinh thần đoàn kết của Nhân dân ta; hiểu sâu hơn giá trị lớn lao mà Cách mạng tháng Tám mang lại, với tâm thế luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, tích cực phòng chống, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Bất chấp những biến động của thế giới và dịch bệnh, mùa thu vẫn đến, trong lành và yên ả trên khắp núi non, ruộng đồng, xóm thôn, làng mạc, phố phường Việt Nam. Một mùa thu đón tết Độc lập, náo nức sách áo tựu trường. Một mùa thu đầy quyết tâm và hy vọng.

Bùi Minh Huệ