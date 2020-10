Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (14 - 16/10) đã thành công tốt đẹp. Báo Hà Tĩnh điểm lại những hình ảnh đáng chú ý tại đại hội.

Trước khi bước vào Đại hội, đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ở TP Hà Tĩnh.

Ngày làm việc thứ nhất - phiên trù bị (chiều 14/10)

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiến vào hội trường.

Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho gần 99 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa XVIII) khai mạc phiên trù bị.

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 15 đồng chí

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng, thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đề án nhân sự Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nghe một số đại biểu tham luận về các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu Võ Văn Phúc - Chánh thanh tra tỉnh trình bày tham luận: “Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng”.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XVIII), Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên trù bị.

Ngày làm việc thứ hai (15/10) - bầu Ban Chấp hành khóa mới

Đại hội khai mạc phiên chính thức vào 7h30 sáng 15/10 và vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nguyên lãnh đạo tỉnh về dự (xem hình ảnh các đại biểu Trung ương dự Đại hội tại đây).

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thực hiện nghi lễ chào cờ

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (khóa XVIII), Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (khóa XVIII) trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy (khóa XVIII) - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham luận bàn giải pháp cho nhiệm kỳ tới (trong ảnh: Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa tham luận nội dung: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”).

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội, mong muốn “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh cần đoàn kết, thống nhất hơn nữa, góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (xem toàn văn bài phát biểu tại đây).

Bên lề Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu thăm Phòng trưng bày “Hà Tĩnh - dấu ấn một chặng đường”.

Cũng tại phiên làm việc buổi sáng, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, đại biểu bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (danh sách 53 đồng chí xem tại đây).

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Tối 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ nhất bầu các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Ngày làm việc thứ 3 (16/10) - Thủ tướng phát biểu chúc mừng Đại hội

Mở đầu phiên làm việc sáng 16/10, Đại hội nghe công bố kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. (xem chi tiết tại đây).

Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội đã tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức. (xem chi tiết tại đây).

Đại hội cũng bầu 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiếp tục thảo luận (trong ảnh: Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận về vai trò của Đảng bộ Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh).

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nói chuyện với các đại biểu bên lề đại hội.

Buổi chiều, đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Trong phát biểu chúc mừng Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong Hà Tĩnh vận dụng được câu thơ của Nguyễn Du “Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm”, phát huy đoàn kết cũ, có một tinh thần đoàn kết mới, nâng cao đoàn kết hơn nữa trong trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, trong các cấp để tiến lên. Trau dồi, phát huy tâm đức người lãnh đạo, nhất là người đứng đầu để quy tụ Nhân dân một lòng.

Tiếp đó, Đại hội nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã trình bày Báo cáo góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (xem chi tiết tại đây).

Nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trình bày tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (xem chi tiết tại đây).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức ra mắt nhận nhiệm vụ (trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đảng bộ tỉnh khóa XIX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ; các cơ quan, ban, ngành và các địa phương; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Trong nội dung cuối của chương trình Đại hội, đại biểu nghe Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (xem chi tiết các chỉ tiêu trọng tâm được Đại hội thông qua tại đây)

Với trách nhiệm và sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng; chung sức, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đã đề ra (xem toàn văn bế mạc tại đây).

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội (xem chi tiết tại đây).

