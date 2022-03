Cách đổ xăng xe ô tô tránh phí tiền

Theo các chuyên gia, không nên đợi xe ô tô đến khi xăng sắp cạn mới đổ. Thay vào đó nên đổ xăng khi kim xăng chuẩn bị về vị trí E hay khi có điều kiện. Đây là một lưu ý khi đổ xăng ô tô quan trọng cần biết.

Vì nếu xe vận hành trong điều kiện nhiên liệu gần cạn thì sẽ rất hại cho động cơ cũng như các hệ thống liên quan. Bởi nhiều chi tiết trong hệ thống động cơ được thiết kế để luôn ngập trong nhiên liệu như bơm nhiên liệu, kim phun, hệ thống đường ống… Nếu không không khí sẽ lọt vào và dễ gây hư hại.

Mặt khác, khi xe gần cạn xăng, động cơ sẽ sử dụng lượng xăng tồn dự trữ. Đây không phải là lựa chọn tối ưu. Bởi nếu đáy bình xăng bị đóng cặn bẩn thì lượng xăng bẩn này sẽ gây áp lực cho lọc xăng. Trong trường hợp cặn bẩn không được lọc sạch, xăng bẩn đi vào buồng đốt thì quá trình đốt cháy sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến giảm hiệu suất động cơ. Nghiêm trọng hơn có thể làm giảm tuổi thọ, gây phá huỷ các chi tiết bên trong động cơ.

Ngoài ra, nếu đổ xăng khi bình xăng cạn, dòng chảy của xăng sẽ mạnh hơn, áp suất lớn hơn dễ khiến xăng bị giãn nở thể tích. Đây chính là lý do vì sao nhiều người có thói quen đổ xăng dù xăng còn 1/3 hay 1/2 bình.

Nên đổ xăng khi trời mát

Theo các chuyên gia khuyên nên đổ xăng vào thời điểm buổi sáng nay buổi tối và hạn chế để xăng vào buổi trưa. Bởi xăng có đặc tính giãn nở theo nhiệt độ, khi nhiệt độ càng cao nó càng nở và ngược lại. Do đó, đổ xăng khi trời mát sẽ có lợi hơn.

Chọn trạm xăng uy tín

Đầu năm 2021, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng loạt vụ buôn lậu xăng dầu giả, kém chất lượng. Trước tình hình thị trường xăng dầu phức tạp, người dùng cần sáng suốt lựa chọn những cây xăng uy tín, ưu tiên những cây xăng có thương hiệu lớn.

Theo một số kinh nghiệm đổ xăng, bạn có thể nhỏ vài giọt xăng lên mảnh giấy trắng để kiểm tra chất lượng xăng. Nếu bạn thấy giấy vẫn còn rất bẩn sau khi bay hơi thì có thể xăng đã bị pha. Để biết trạm xăng có đổ đủ không, bạn có thể so sánh lượng xăng mình nhận được khi đi làm theo tuyến đường cố định.

Chọn cây xăng đáng tin cậy theo số lít tương ứng với số km đã đi giữa các lần mua xăng. Bằng cách mua xăng chứa trong chai nước suối 1,5 lít hoặc thùng nhựa chia độ lít, bạn có thể dễ dàng kiểm tra cây xăng còn đầy hay thiếu.

Nếu không biết cây xăng nào đáng tin cậy, bạn có thể chọn cây xăng có nhiều xe buýt, taxi… hay đổ. Vì các bác tài thường có kinh nghiệm chọn cây xăng.

Trước những chuyến đi xa, người lái thường chủ động đổ xăng tại các trạm xăng dầu đã quan từ trước. Hạn chế đổ xăng dọc đường, để tránh gặp phải xăng kém chất lượng hay nhân viên gian lận.

Yêu cầu trả đồng hồ về “0” trước khi bơm

Mặc dù có quy định đồng hồ tính tiền phải về “0” trước khi đổ nhưng cũng có trường hợp nhân viên không tuân thủ đổ liên tục cho nhiều khách hàng. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi và tính toán lượng xăng thực tế đã bơm.

Mặt khác, giữa các trụ bơm thường xảy ra sai số nên bạn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trước khi bơm nhiên liệu, hãy yêu cầu nhân viên đưa đồng hồ về “0”.

Luôn quan sát kỹ đồng hồ khi bơm xăng

Không ít trường hợp nhân viên cây xăng “giở trò”, khách hàng không để ý khiến bơm xăng bị thiếu dầu. Vì vậy, khi bơm xăng, bạn phải luôn theo dõi đồng hồ đo của cây xăng. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện kịp thời nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Có nên đổ đầy bình xăng ô tô?

Theo các chuyên gia, đổ đầy bình xăng ô tô sẽ gây áp lực không cần thiết lên bình chứa. Chưa kể nhiệt độ có thể làm xăng bị giãn nở.

Xăng có đặc tính dễ bay hơi. Để hạn chế xăng thoát hơi ra ngoài, các nhà sản xuất ô tô bố trí một bầu lọc than hoạt tính giúp thu gom hơi xăng và đưa chúng trở lại vào buồng đốt.

Nếu đổ xăng đầy bình, hệ thống thu hồi hơi xăng sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Bởi khi này bầu lọc than hoạt tính phải hút nhiên liệu lỏng. Bên cạnh đó, xăng đầy bình còn dễ làm giảm tuổi thọ các linh kiện do không có chỗ cho không khí bay hơi. Do đó không nên đổ xăng quá đầy bình để các tránh lãng phí không cần thiết.

