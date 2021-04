Điểm tên những mẫu xe ôtô ế ẩm nhất thị trường tháng 3

Mặc dù trong tháng 3 vừa qua, doanh số bán xe của các hãng đa số đều tăng trưởng dương nhưng ngược lại vẫn có những mẫu xe ế ẩm không bán được chiếc nào trong cả tháng.

Những mẫu xe “ế ẩm” nhất thị trường trong tháng 3 vừa qua. Đồ hoạ: Khánh Linh.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC MOTOR và VinFast, bên cạnh việc doanh số của một số mẫu xe bán chạy tăng mạnh thì ngược lại, trong bảng xếp hạng xe ôtô “ế ẩm” của thị trường trong tháng 3 có tới 2 mẫu xe có doanh số bằng 0 là Isuzu D-max và Isuzu Mu-X, 2 mẫu xe này lần lượt là mẫu xe bán tải và 7 chỗ của hãng xe Isuzu. Trước đó trong tháng 2 vừa qua, Isuzu D-max cũng đứng đầu bảng ế ẩm với doanh số tương đương tháng 3.

Xếp ngay sau vị trí của 2 mẫu xe này là Suzuki Swift thuộc dòng xe hatchback cỡ nhỏ có mức giá bán 550 triệu đồng với số lượng bán ra trong tháng 3 là 3 xe. Suzuki Swift lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng kể từ đầu năm tới nay, việc chưa có thay đổi lớn về thiết kế và giá ở mức cao trong phân khúc khiến mẫu xe này “tụt” hạng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Isuzu D-Max đã có 2 tháng không mang lại doanh số cho hãng. Ảnh: Isuzu.

3 vị trí sau đó lần lượt thuộc về 3 đại diện từ hãng xe Nhật là Toyota Hiace với 3 xe được bán ra; Toyota Avanza với 6 xe và Toyota Alphard với 10 xe. Cả 3 mẫu xe này dường như đã quá quen thuộc trong bảng xếp hạng bán chậm hàng tháng.

Các vị trí tiếp theo đó lần lượt thuộc về Ford Tourneo với 30 xe, tuy đã tăng doanh số từ 7 xe ở tháng 2 lên 30 xe trong tháng này nhưng mẫu xe này vẫn chưa thể “thoát” khỏi danh sách bán chậm. Toyota Land Cruiser ở vị trí tiếp theo với 33 xe được bán ra, mẫu xe cũng đã có doanh số tăng gấp đôi tháng trước nhưng chiếc SUV đắt đỏ với giá 3.640 triệu đồng vẫn khá “kén” khách.

2 vị trí mới xuất hiện trong bảng xếp hạng tháng này đến từ hãng xe Hàn Quốc là mẫu sedan Kia Optima với 41 xe và mẫu xe 7 chỗ Kia Rondo với 51 xe trao tới khách hàng.

Trong tháng qua tuy có một vài mẫu xe còn có doanh số khá “ì ạch” nhưng tuy nhiên doanh số toàn thị trường xe vẫn tăng trưởng tốt. Cụ thể, theo thống kê mới nhất từ VAMA trong tháng 3 vừa qua, các đơn vị thành viên tiêu thụ tổng cộng 30.935 xe các loại, tăng 127% so với tháng trước.

Trong tổng doanh số trên, có 21.089 xe du lịch, tăng 119%; 9.227 xe thương mại, tăng 145%; và 619 xe chuyên dụng, tăng 246% so với tháng trước. Trong tháng qua, doanh số bán xe lắp ráp trong nước vẫn “nhỉnh” hơn so với xe nhập khẩu, cụ thể đạt 17.140 xe, tăng 99% so với tháng trước và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.795 xe, tăng 177% so với tháng trước.

Qua số liệu công bố chính thức từ TC MOTOR – đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công và VinFast vừa công bố cho thấy, trong tháng 3 vừa qua, hai đơn vị này có doanh số bán hàng lần lượt là 6.807 xe và 2.330 xe.

Tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, TC MOTOR và VinFast, trong tháng 3.2021 thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 40.072 xe các loại. Có thể thấy, trong tháng 3 vừa qua các hãng xe đều lần lượt có doanh số tốt hơn hẳn so với tháng 2 trước đó.

Theo Laodong