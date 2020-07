Điều hòa ô tô cần bảo dưỡng gì mùa nắng nóng?

Hỏi: Dạo gần đây trời nắng, tôi thấy ngồi trong xe rất nóng, không mát như trước. Xin hỏi liệu đã cần phải đi bảo dưỡng hệ thống điều hòa hay chưa?

Trả lời:

Vào những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay, hệ thống điều hòa làm mát trên ô tô là thứ mà chủ xe cần phải chú ý. Do thời điểm này nhiệt độ cao nên thường khó phân biệt không gian trong xe không mát sâu do hệ thống điều hòa kém hay do quá nóng. Tuy nhiên, bằng cảm nhận, chủ xe có thể để ngón tay vào cửa gió điều hòa xem có mát sâu, lạnh hay không. Nếu không là do hệ thống điều hòa đang gặp vấn đề và cần được sửa chữa, bảo dưỡng. Bên cạnh đó, nếu chủ xe nghe thấy phía khoang động cơ xuất hiện tiếng kêu “két két” gây khó chịu thì chứng tỏ hệ thống điều hòa cũng cần phải được bảo dưỡng.

Khi bảo dưỡng điều hòa, bộ phận cần được quan tâm nhất là lọc gió, gas, dây cu-roa và giàn lạnh. Trong số những thứ kể trên, nếu lọc gió bẩn sẽ tiến hành vệ sinh, dây cu-roa tạo ra tiếng kêu sẽ được bảo dưỡng hoặc thay mới nếu cần thiết. Nếu xác định là thiếu gas sẽ tiến hành bơm thêm gas để hệ thống điều hòa làm mát sâu hơn, nhanh hơn.

Nhưng trong trường hợp giàn lạnh bẩn, bị giảm công năng sử dụng sẽ phức tạp hơn và phải tiến hành vệ sinh bộ phận này. Nếu để lâu không vệ sinh, sẽ không chỉ khiến khả năng làm mát kém mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của những người ngồi trong xe.

Đối với giàn lạnh điều hòa, chủ xe nên vệ sinh định kỳ 1 năm/ lần hoặc sau từ 20.000 - 30.000km để duy trì làm mát tốt và không khí trong lành bên trong cabin. Việc vệ sinh giàn lạnh định kỳ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm mát trên xe hơi mà còn hạn chế các vấn đề như hư hỏng, rò gas…

Theo Báo Giao thông