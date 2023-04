Honda thu hồi hơn 563.000 xe thể thao đa dụng CR-V tại Mỹ

Đợt thu hồi được tiến hành đối với các xe CR-V đời từ năm 2007-2011 tại 22 bang và quận Columbia, nơi muối đường thường xuyên được sử dụng để chống đóng băng trên đường, có thể ăn mòn khung xe.

Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, Honda có thể đề nghị mua lại các xe bị thu hồi. (Nguồn: AP)

Ngày 6/4, công ty Honda Motor của Nhật Bản thông báo đang thu hồi 563.000 xe thể thao đa dụng CR-V đã bán hoặc khách đã đặt mua tại các bang của Mỹ đang chìm trong thời tiết lạnh giá vì muối đường có thể ăn mòn khung xe và có thể làm bung cánh tay đòn phía sau.

Đợt thu hồi này được tiến hành đối với các xe CR-V đời từ năm 2007-2011 tại 22 bang và quận Columbia, nơi muối đường thường xuyên được sử dụng để chống đóng băng trên đường.

Các đại lý của Honda sẽ kiểm tra, tiến hành lắp nẹp đỡ hoặc sửa chữa miễn phí khung phía sau nếu cần.

Trong thông báo gửi Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc quốc gia của Mỹ, Honda nhấn mạnh tùy thuộc mức độ thiệt hại, hãng có thể sẽ thương lượng mua lại xe thuộc diện thu hồi.

Nhà sản xuất này cho biết thêm rằng hiện chưa đảm bảo sẵn sàng công tác sửa chữa sau đợt thu hồi lần này.

Ngoài ra, Honda cho biết hãng đã nhận được 61 khiếu nại của khách hàng tại Mỹ, song không ghi nhận trường hợp thương vong nào liên quan các lỗi trong diện xe cần thu hồi.

Vào năm 2019, Honda đã thu hồi gần 84.000 xe CR-V tại Canada cũng do các vấn đề tương tự. Tuy nhiên, công ty này khẳng định tỷ lệ khung sau gỉ sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc toàn vẹn và tuổi thọ của các xe tại Mỹ do các đường tại đây ít sử dụng muối đường hơn và cũng ít trải nhựa hơn so với tại Canada.

Năm 2020, Honda đã mua lại một xe ôtô tại Mỹ sau khi nhận thấy hiện tượng rỉ sét khung phía sau và hãng đã tiến hành điều tra vấn đề này.

Theo Vietnam+