Mazda CX-8 và CX-5 giảm đến 150 triệu đồng cho 10 ngày cuối tháng 4

Mazda đồng loạt tăng ưu đãi chỉ trong 10 ngày từ 20-30/4 cho các mẫu xe, bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 có mức giảm giá cao nhất lên đến 150 triệu đồng và các mẫu xe khác cũng có mức ưu đãi hấp dẫn.

Đây được xem là chương trình ưu đãi lớn nhất trên thị trường ô tô trong nước thời điểm hiện tại, và cũng là ưu đãi cao nhất của các mẫu xe Mazda từ trước đến nay và nhân dịp xe All-New Mazda3 vừa đạt giải “Thiết kế ô tô đẹp nhất thế giới năm 2020”.

Trong chương trình lần này mức ưu đãi lớn nhất đến từ bộ đôi SUV CX-8 và CX-5. Cụ thể, Mazda CX-8 được ưu đãi trực tiếp lên đến 150 triệu đồng đối với hai phiên bản Premium. Đây là mức ưu đãi lớn nhất trong phân khúc SUV hiện tại. Các phiên bản Luxury và Deluxe cũng có mức ưu đãi khủng lần lượt là 95 và 110 triệu đồng. Với mức ưu đãi này phiên bản CX-8 Deluxe đến tay khách hàng chỉ có giá 1,039 tỷ đồng, gần bằng giá phiên bản cao Honda CR-V.

Đối với New Mazda CX-5, mức ưu đãi cao nhất lên đến 85 triệu đồng cho nhóm phiên bản 2.0L Premium/Luxury và 75 triệu đồng cho phiên bản 2.5L Signature 2WD. Ngoài ra, nhân dịp đạt giải thưởng danh giá Car of The World, hạng mục Thiết kế xe đẹp nhất thế giới năm 2020, bộ đôi All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 60 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản All-New Mazda3 Sport – mẫu crossover đô thị - đều đồng loạt được hưởng ưu đãi 60 triệu trong 10 ngày cuối tháng 04. Đối với mẫu All-New Mazda3 sedan mức ưu đãi cao nhất là 55 triệu đồng áp dụng cho phiên bản 1.5L Premium và Luxury. Các phiên bản còn lại ưu đãi từ 30 – 55 triệu đồng. Với mức ưu đãi này, phiên bản All-New Mazda3 1.5L Deluxe đến tay khách hàng chỉ với giá 669 triệu đồng, bằng mức giá Mazda3 trước đó.

Bên cạnh bộ đôi SUV CX-8 và CX-5 và bộ đôi All-New Mazda3, hai mẫu xe mới ra mắt tháng 03/2020 là New Mazda2 và New Mazda2 Sport cũng được ưu đãi lên đến 20 triệu trong 10 ngày cuối tháng 04. Các mẫu xe khác như Mazda6, Mazda BT-50 cũng đồng lạt tăng ưu đãi hấp dẫn.

Với chương trình ưu đãi đặc biệt này, khách hàng sẽ có cơ hội tốt nhất để sở hữu xe ô tô cá nhân, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người thân và gia đình trong dịp đặc biệt này.

