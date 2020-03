Mitsubishi Attrage 2020 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 375 triệu

Mitsubishi Attrage 2020 1.2 CVT còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đối thủ trực tiếp là Kia Soluto AT Deluxe vẫn sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Là mẫu xe đô thị giá rẻ, trang bị an toàn trên Mitsubishi Attrage ở mức cơ bản như ABS, EBD, 2 túi khí, khóa ghế an toàn trẻ em ISO-FIX, chìa khóa mã hóa chống trộm.