Nắng nóng tàn phá các bộ phận xe ô tô như thế nào?

Khi thời tiết bước sang “mùa lửa”, nhiều chi tiết, bộ phận của xe ô tô sẽ dễ gặp trục trặc và hỏng hóc.

Điều hòa

Trong những ngày hè, khi nhiệt độ lên cao, chủ xe thường sử dụng điều hòa với công suất tối đa để tận hưởng cảm giác mát mẻ. Chính điều này đã gia tăng áp lực lên hệ thống làm mát và có thể khiến các bộ phận trong hệ thống này nhanh chóng hỏng hóc hơn, nhất là trên các mẫu xe cũ.

Vì vậy, chủ nhân của xe nên định kỳ bảo dưỡng các bộ phận của hệ thống làm mát như: vệ sinh sạch sẽ lọc gió, quạt gió và hai dàn nóng, lạnh... Đặc biệt, người dùng cũng nên lưu ý: không mở điều hòa hết công suất khi mới lên xe, tắt điều hòa 3 - 5 phút trước khi tắt máy xe,...để bảo vệ độ bền của cả hệ thống điều hòa.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận dễ hư hỏng đầu tiên trên xe ô tô trong những ngày nắng nóng mùa hè do bộ phận này thường xuyên phải chịu áp lực lớn do tiếp xúc trực tiếp với mặt đường ở nhiệt độ cao, có thể lên tới gần 60 độ C. Áp suất lốp tăng cao có thể dẫn đến nổ lốp hoặc chênh lệch áp suất giữa các lốp xe. Khi tình trạng lệch áp suất xảy ra, xe có khả năng bị thiếu độ bám khi vào cua, gây mất lái hay lật xe.

Do đó, để ngăn ngừa tình trạng này, vào mùa nắng, bạn cần lưu ý kiểm tra các lốp xe trước mỗi lần xuất phát. Đồng thời, nhanh chóng bổ sung hơi nếu lốp có dấu hiệu bị giảm áp suất hoặc thay mới các lốp xe nếu thấy lốp mòn vẹt hoặc đã có các dấu hiệu bị lão hóa như nứt nẻ.

Ắc quy

Mặc dù ắc quy xe có tuổi thọ sử dụng khá cao nhưng đây cũng là thiết bị dễ bị hỏng hóc vào mùa hè nóng bởi nhiệt cao làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn dẫn tới áp suất và liều lượng dung dịch trong ắc quy không đạt chuẩn và tổn hại các cấu trúc sinh điện phía bên trong. Ngoài ra, nhiệt cao cả phía ngoài xe và phía trong xe cũng dễ gây mất cân bằng xung điện, làm chập cháy ắc quy.

Người dùng cần thường xuyên theo dõi mức dung dịch của ắc quy để kịp thời đổ thêm khi lượng dung dịch xuống thấp. Song song đó, việc kiểm tra dây ắc quy, vệ sinh các đầu cực cũng rất cần thiết. Các nhà sản xuất khuyến cáo ắc quy nên được thay mới sau khoảng 2-3 năm, tùy theo điều kiện sử dụng.

Sơn xe

Nhiệt cao trong mùa nắng nóng cũng tác động không tốt đến lớp sơn ngoại thất của xe khiến cấu trúc lớp sơn dễ bị phá hủy hơn. Ngoài ra, để hạ nhiệt cho xe, nhiều chủ xe thường tiến hành rửa xe ngay khi mới di chuyển đường dài và máy vẫn còn nóng. Điều này không hề tốt cho sơn ngoại thất bởi trong lúc này, chiếc xe vẫn còn ấm và làm xà phòng nhanh khô hơn. Chúng bám chặt vào lớp sơn và có thể để lại những vết bẩn xấu xí khó làm sạch cho chiếc xe.

Có rất nhiều cách khác nhau mà chủ xe có thể áp dụng để bảo vệ chiếc xe của mình trong mùa nóng như che chắn kỹ càng cho xe khi phải đậu xe trong thời gian dài ở ngoài trời, ưu tiên dừng xe ở những nơi có bóng cây râm mát, lên một lộ trình di chuyển hợp lý để tránh phải đỗ xe lâu vào thời điểm giữa trưa hoặc thường xuyên vệ sinh, tẩy rửa cho xe…

Nội thất

Nếu đậu xe dưới trời nắng nóng, nhiệt độ trong cabin xe có thể lên tới trên 60 độ C hoặc thậm chí đạt tới 80 độ C nếu dừng xe quá lâu sẽ khiến những vật liệu như da, cao su hay nhựa nhanh chóng xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiệt độ quá cao có thể khiến hành khách bị sốc nhiệt khi mới bước lên xe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Do đó, người dùng nên tránh để xe phơi nắng lâu ngoài trời. Nếu buộc phải đỗ xe dưới nắng, cần có các biện pháp che chắn như dán phim cách nhiệt, phủ bạt, dùng ô (dù) che nắng cho ô tô, không để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Ngoài ra, trước khi vào xe, người điều khiển xe cần mở hết cửa sổ để giúp thoáng khí và đẩy hết khí độc hại ra khỏi cabin xe.

Các loại dung dịch trong xe

Các loại dung dịch còn lại trên ô tô đều nhanh bị hao hụt hơn vào mùa hè do nhiệt độ cao gây ra hiện tượng bay hơi. Vì vậy, người dùng cần lưu tâm và thường xuyên kiểm tra dầu nhớt, dầu hộp số, dầu tay lái, dầu phanh hay nước làm mát. Việc kiểm tra và thay thế những loại dung dịch nói trên nên được thực hiện định kỳ tại các đại lý của hãng hay xưởng dịch vụ chuyên nghiệp.

Theo Cartimes