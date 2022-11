Nguyên nhân, dấu hiệu và cách khắc phục lốp ôtô bị méo

Lốp ôtô bị méo có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình xe vận hành và sự an toàn của người dùng. Vậy đâu là nguyên nhân làm lốp méo? Các dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục để đảm bảo an toàn là gì?

Lốp ôtô bị méo là gì?

Lốp ôtô bị méo là hiện tượng lớp vỏ bên ngoài của lốp xe bị hỏng, biến dạng, không còn hình tròn như ban đầu.

Lúc này, các sợi dây thép duy trì cấu trúc bên trong bị đứt hoặc bị nhô ra qua mép gai lốp làm cho áp suất không khí bên trong không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy mà làm lốp xe bị méo, ảnh hưởng không tốt đến quá trình vận hành ôtô.

Các dấu hiệu lốp ôtô bị méo

Vì lốp ôtô bị méo biểu hiện ngay bên ngoài vỏ lốp nên người dùng hoàn toàn có thể nhận biết được bằng mắt thường.

Ngoài ra, nếu di chuyển xe ở tốc độ thấp, mặt đường bằng phẳng mà người điều khiển vẫn cảm thấy xe, vô lăng bị rung lắc; hoặc khi di chuyển nhanh có cảm giác lốp xe như sắp rơi ra thì cũng là các dấu hiệu lốp ô tô bị méo.

Cuối cùng, nếu trong quá trình vận hành, người dùng nghe thấy tiếng ồn bất thường phát ra từ bộ phận lốp xe, thì có thể dự đoán là do lốp xe méo nên khi tiếp xúc với mặt đường đã tạo nên âm thanh khó chịu này.

Có nhiều nguyên nhân khiến lốp xe ô tô bị méo. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Nguyên nhân lốp ôtô bị méo

Thực tế có khá nhiều nguyên nhân khiến cho lốp ôtô bị méo, trong đó phổ biến có thể kể đến như: Vật thể lạ cắt ngang vỏ ngoài làm dây thép bên trong bị đứt, gỉ, hư hỏng... khiến lốp không duy trì được hình dạng đồng nhất và bị méo.

Do va đập vật thể trên đường như các mảnh vỡ rác thải cứng, đá hoặc ổ gà, thành vỉa hè, đường xóc,...

Các khiếm khuyết về hệ thống treo trên xe.

Lốp mòn không đều như: mòn 2 bên, chỉ chính giữa, lốp mòn gót, mòn theo hình chén,… làm lốp xe chạy không ổn định và ngày càng méo.

Áp suất lốp không đủ tiêu chuẩn do người dùng bơm lốp xe ô tô quá căng hay quá non, hoặc thường xuyên chở quá tải cũng khiến lốp xe méo dần đi theo thời gian. Ví dụ nếu để đồ nặng trong cốp xe thời gian dài sẽ làm méo lốp xe sau (đặc biệt nếu chúng không phải là lốp chịu tải cao). Nếu một chiếc ô tô được lái liên tục với áp suất lốp quá cao, phần lớn tải trọng của nó sẽ dồn vào tâm của lốp, khiến phần giữa lốp xe bị mòn nhanh hơn phần vai lốp hai bên. Ngược lại nếu ô tô được lái liên tục với áp suất lốp quá thấp, gai trên vai lốp sẽ mòn nhanh hơn gai giữa.

Lốp ôtô bị méo có nguy hiểm không

Trước tiên người dùng nên nắm rõ tầm quan trọng của lốp xe tròn đều. Lốp xe chuyển động bằng cách lăn và có dạng hình tròn là thiết kế hiệu quả nhất để tạo lực đẩy cho ôtô.

Hình dạng tròn giúp chiếc xe di chuyển nhanh hơn nhiều so với bất kỳ hình dạng nào khác. Kiểu dáng tròn của lốp cho phép tiếp xúc đều với mặt đường, tiết kiệm năng lượng và an toàn. Lốp tròn cũng dễ bơm căng hơn và ít gây ma sát hơn khi chuyển động và do đó ít tỏa nhiệt hơn.

Nếu lốp không giữ đúng hình dạng tròn sẽ làm mất hiệu quả chuyển động, thậm chí gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Nói chung, lốp ôtô là một bộ phận rất quan trọng, do đó nếu bị méo, hoặc phồng, lệch, mòn không đều,... đều có ảnh hưởng xấu và người dùng cần nhanh chóng xử lý tình trạng này.

Cách khắc phục lốp ôtô bị méo

Không có cách nào để khắc phục lốp ôtô bị méo và người dùng sẽ cần phải thay lốp mới.

Lốp mới có thể được thay theo quy trình sau:

Bước 1: Nâng xe lên

Đầu tiên đặt kích xe ở điểm nâng gần bánh xe cần thay để toàn bộ chân kích nằm trên mặt đất. Tiếp đến tiến hành lắp đầu kích vào và nâng xe lên cho đến khi bánh xe ô tô được đưa lên khỏi mặt đất.

Bước 2: Lắp bánh

Tiến hành vặn bu lông và tháo rời bánh xe bị méo ra. Sau đó lắp bánh mới vào, vặn bu lông lại và hạ xe xuống để tháo kích xe.

Bước 3: Kiểm tra sau khi thay

Cuối cùng, người dùng siết chặt các bu lông theo đường chéo với lực siết theo khuyến cáo là 250Nm và kiểm tra áp suất lốp cũng như điều chỉnh nếu cần.

